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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Монако - Ланс
Монако - Ланс: обзор матча 22 сентября 2010
Монако
22.09.2010, среда, 20:00
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Ланс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Монако - Ланс
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Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
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- : -
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Франция. Лига 1, 10 тур
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Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
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24.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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Информация о матче
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