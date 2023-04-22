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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Монако
Ланс - Монако: обзор матча 22 апреля 2023
Ланс
22.04.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 32 тур
3 : 0
Завершен
Монако
9'
Л. Опенда
16'
Л. Опенда
56'
А. Томассон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Монако
Замена
А. Букса
️️️️
Л. Опенда
90'
+1
Замена
Л. Пореба
️️️️
Ж. Онана
88'
Замена
Ж. Ле Кардинал
️️️️
П. Франковски
88'
88'
Замена
Э. Матацо
️️️️
М. Камара
Замена
М. Айдара
️️️️
Д. Машадо
76'
Замена
А. Фульини
️️️️
А. Томассон
76'
76'
Замена
Т. Минамино
️️️️
В. Бен-Йеддер
76'
Замена
М. Боадю
️️️️
К. Фолланд
69'
Замена
Э. Диоп
️️️️
К. Дьятта
68'
Желтая карточка
В. Бен-Йеддер
ГОЛ! 3:0!
А. Томассон
Пас отдал
Л. Опенда
56'
22'
Желтая карточка
Г. Марипан
ГОЛ! 2:0!
Л. Опенда
Пас отдал
Д. Машадо
16'
ГОЛ! 1:0!
Л. Опенда
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
8
Лукаш Пореба
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
10
Давид Кошта
АП
16
Адам Букса
ЦФ
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
37
Эдан Диоп
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Майрон Боадю
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Самба
20
Машадо
4
Дансо
2
Медина
24
Гради
14
Онана
42
Фофана
95
Франковски
28
Томассон
7
Сотока
17
Опенда
4-1-1-2-2
1
Нюбель
2
Вандерсон
5
Дисаси
3
Марипан
12
Энрике
4
Камара
24
Фофана
15
Дьятта
4
Якобс
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
20
Машадо
21
Айдара
21
Айдара
20
Машадо
95
Франковски
26
Ле Кардинал
26
Ле Кардинал
95
Франковски
14
Онана
8
Пореба
8
Пореба
14
Онана
28
Томассон
10
Фульини
10
Фульини
28
Томассон
17
Опенда
16
Букса
16
Букса
17
Опенда
4
Камара
8
Матацо
8
Матацо
4
Камара
15
Дьятта
37
Диоп
37
Диоп
15
Дьятта
10
Бен-Йеддер
18
Минамино
18
Минамино
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
10
Боадю
10
Боадю
31
Фолланд
Остались в запасе
Ланс
Монако
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
10
Давид Кошта
АП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
1
Томас Дидийон
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
29
Элисс Бен-Сегир
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
10
Давид Кошта
АП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
29
Элисс Бен-Сегир
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Ланс - Монако
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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