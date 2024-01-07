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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ланс - Монако
Ланс - Монако: обзор матча 07 января 2024
Ланс
07.01.2024, воскресенье, 16:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Монако
43'
Ф. Мауасса
62'
Ф. Сотока
1'
В. Бен-Йеддер
21'
М. Аклиуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Монако
ГОЛ!
С. Магасса
5:6
Пенальти не реализован!
А. Томассон
ГОЛ!
К. Уаттара
5:5
ГОЛ!
Н. Эль-Айнауи
5:4
ГОЛ!
Э. Диоп
4:4
ГОЛ!
Р. Агилар
4:3
ГОЛ!
Г. Марипан
3:3
ГОЛ!
П. Франковски
3:2
ГОЛ!
Д. Закария
2:2
ГОЛ!
К. Дансо
2:1
Пенальти не реализован!
М. Боадю
Пенальти не реализован!
Ф. Медина
Пенальти не реализован!
Вандерсон
Пенальти не реализован!
А. Фульини
Пенальти не реализован!
Ю. Фофана
ГОЛ!
Ф. Сотока
1:1
ГОЛ!
В. Бен-Йеддер
0:1
Пенальти не реализован!
У. Саид
Желтая карточка
П. Франковски
88'
79'
Желтая карточка
Р. Майецки
Замена
А. Шишуба
️️️️
Д. Кошта
73'
Замена
У. Саид
️️️️
Э. Ваи
73'
68'
Замена
М. Боадю
️️️️
Ф. Балогун
68'
Замена
Э. Диоп
️️️️
М. Аклиуш
ГОЛ! 2:2!
Ф. Сотока
62'
Замена
А. Фульини
️️️️
Ф. Мауасса
60'
Замена
А. Томассон
️️️️
А. Диуф
60'
53'
Желтая карточка
М. Аклиуш
Желтая карточка
Б. Самба
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
Ф. Мауасса
Пас отдал
Н. Эль-Айнауи
43'
Желтая карточка
Ф. Мауасса
23'
21'
ГОЛ! 0:2!
М. Аклиуш
Пас отдал
К. Уаттара
1'
ГОЛ! 0:1!
В. Бен-Йеддер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
(К)
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
20
Анди Диуф
ЦП
10
Давид Кошта
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
(К)
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
38
Keny Mbala
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
37
Фоде Силла
ЦП
2
Том Пуйи
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
28
Адриен Томассон
АП
44
N. Diliberto
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Монако
16
Филипп Кен
ВР
29
Антонен Картилье
ЛЗ
35
Крислен Матсима
ЦЗ
21
Орельен Платре
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
70
Саймон Буабре
ЦП
37
Эдан Диоп
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
4-2-2-2
30
Самба
27
Мауасса
4
Дансо
2
Медина
2
Агилар
21
Эль-Айнауи
20
Диуф
95
Франковски
10
Кошта
11
Ваи
7
Сотока
4-1-2-1-2
99
Майецки
2
Вандерсон
6
Керер
3
Марипан
11
Уаттара
6
Закария
24
Фофана
27
Магасса
11
Аклиуш
9
Балогун
10
Бен-Йеддер
27
Мауасса
10
Фульини
10
Фульини
27
Мауасса
10
Кошта
28
Шишуба
28
Шишуба
10
Кошта
20
Диуф
28
Томассон
28
Томассон
20
Диуф
11
Ваи
22
Саид
22
Саид
11
Ваи
11
Аклиуш
37
Диоп
37
Диоп
11
Аклиуш
9
Балогун
10
Боадю
10
Боадю
9
Балогун
Остались в запасе
Ланс
Монако
16
Жан-Луис Лека
ВР
38
Keny Mbala
ЦЗ
37
Фоде Силла
ЦП
2
Том Пуйи
ЦП
44
N. Diliberto
ЦФ
16
Филипп Кен
ВР
29
Антонен Картилье
ЛЗ
35
Крислен Матсима
ЦЗ
21
Орельен Платре
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
70
Саймон Буабре
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
38
Keny Mbala
ЦЗ
37
Фоде Силла
ЦП
2
Том Пуйи
ЦП
44
N. Diliberto
ЦФ
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
29
Антонен Картилье
ЛЗ
35
Крислен Матсима
ЦЗ
21
Орельен Платре
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
70
Саймон Буабре
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Ланс - Монако
3
2
Всего ударов по воротам
25
9
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
7
16
Офсайды
5
4
Количество передач
591
465
Сейвы
3
5
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
15
1
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Монако
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
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