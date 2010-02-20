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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Монако
Ланс - Монако: обзор матча 20 февраля 2010
Ланс
20.02.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 25 тур
3 : 0
Завершен
Монако
31'
И. Джемаа
52'
А. Бедимо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Монако
Замена
Эдуардо
️️️️
И. Джемаа
Желтая карточка
Л. Аруна
Замена
С. Соу
️️️️
А. Армаш
Желтая карточка
Д. Перес
Замена
Х. Пабло Пино
️️️️
Ж. Госсо
Замена
Л. Аруна
️️️️
Э. Коста
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Бедимо
Желтая карточка
М. Маазу
Замена
Й. Молло
️️️️
И. Лоло
ГОЛ! 1:0!
И. Джемаа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
2
Марко Рамос
ЛЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
5
Игор Лоло
ЛЗ
26
Винсан Муратори
ЛЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
12
Нене
ЛП
6
Эдуардо Коста
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
22
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
27
Самба Соу
ЦП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
12
Абдулразак Букари
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
20
Янник Сагбо
ЦФ
4-2-2
1
Рунье
2
Рамос
12
Бедимо
24
Шелье
26
Демон
5
Ковачевич
21
Армаш
17
Джемаа
22
Монне-Паке
3-2-4-1
16
Руффье
13
Траоре
5
Лоло
20
Модесто
27
Монгонгю
26
Муратори
6
Эдуардо Коста
15
Перес
19
Госсо
12
Нене
22
Маазу
21
Армаш
27
Соу
27
Соу
21
Армаш
Руде
12
Букари
12
Букари
Руде
17
Джемаа
11
Эдуардо
11
Эдуардо
17
Джемаа
5
Лоло
89
Молло
89
Молло
5
Лоло
6
Эдуардо Коста
25
Аруна
25
Аруна
6
Эдуардо Коста
19
Госсо
99
Пино
99
Пино
19
Госсо
Остались в запасе
Ланс
Монако
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Остались в запасе
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча Ланс - Монако
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Дамьен Леденту
(Шалон-на-Марне)
Стадион:
Стад Болла-Делели
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