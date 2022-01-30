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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ланс - Монако
Ланс - Монако: обзор матча 30 января 2022
Ланс
30.01.2022, воскресенье, 23:00
Франция. Кубок, 1/8 финала
2 : 4
Завершен
Монако
45'
У. Саид
53'
А. Калимуэндо
18'
В. Бен-Йеддер
27'
Ж. Лукас
29'
С. Диоп
88'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ланс - Монако
88'
ГОЛ! 2:4!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
О. Чуамени
81'
Замена
И. Якобс
️️️️
Ж. Мартинш
81'
Замена
Вандерсон
️️️️
Ж. Лукас
Замена
К. Жан
️️️️
У. Саид
78'
Замена
П. Берг
️️️️
К. Дансо
78'
Замена
Д. Кошта
️️️️
Г. Какута
78'
72'
Желтая карточка
А. Головин
65'
Замена
А. Головин
️️️️
С. Диоп
55'
Замена
Ю. Фофана
️️️️
К. Фолланд
ГОЛ! 2:3!
А. Калимуэндо
Пас отдал
С. Фофана
53'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
Ф. Сотока
46'
ГОЛ! 1:3!
У. Саид
45'
29'
ГОЛ! 0:3!
С. Диоп
Пас отдал
Ж. Лукас
27'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Лукас
Пас отдал
Ж. Мартинш
18'
ГОЛ! 0:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
К. Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Монако
1
Вито Манноне
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
10
Софьян Диоп
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Ланс
16
Янник Пандор
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
7
Патрик Берг
ОП
10
Давид Кошта
АП
10
Корентен Жан
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
18
Ибраима Бальде
ЦФ
Монако
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Александр Головин
АП
4-1-1-2-2
16
Лека
24
Гради
2
Медина
4
Дансо
92
Клосс
28
Дукур
42
Фофана
19
Франковски
5
Какута
22
Саид
7
Сотока
4-1-1-2-2
1
Манноне
2
Агилар
5
Дисаси
5
Матсима
12
Энрике
14
Чуамени
6
Лукас
10
Мартинш
10
Диоп
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
4
Дансо
7
Берг
7
Берг
4
Дансо
5
Какута
10
Кошта
10
Кошта
5
Какута
22
Саид
10
Жан
10
Жан
22
Саид
7
Сотока
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
7
Сотока
6
Лукас
2
Вандерсон
2
Вандерсон
6
Лукас
31
Фолланд
24
Фофана
24
Фофана
31
Фолланд
10
Диоп
10
Головин
10
Головин
10
Диоп
10
Мартинш
4
Якобс
4
Якобс
10
Мартинш
Остались в запасе
Ланс
Монако
16
Янник Пандор
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
18
Ибраима Бальде
ЦФ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
16
Янник Пандор
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
18
Ибраима Бальде
ЦФ
Остались в запасе
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Ланс - Монако
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
Где смотреть матч:
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