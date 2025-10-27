28 октября на стадионе «Виа дель Маре» «Лечче» примет лидера Серии А – «Наполи». Команды подходят к встрече в разных игровых состояниях: хозяева борются за выживание, а гости укрепляют лидерство. Однако фактор домашнего поля и открытый стиль игры обоих коллективов обещают результативный поединок.

«Лечче»

После 8 туров команда занимает 16-е место с 6 очками. В прошлом туре «Лечче» проиграл «Удинезе» (2:3), но сумел создать немало моментов. Несмотря на низкие результаты, команда регулярно забивает: 5 голов за последние пять игр. Проблема – оборона: 8 пропущенных мячей за этот же период. При игре дома «Лечче» старается действовать активно, однако испытывает трудности при прессинге соперника.

«Наполи»

Неаполитанцы возглавляют таблицу с 18 очками и продолжают демонстрировать атакующий стиль. В последнем туре подопечные одержали уверенную победу над «Интером» (3:1), а за последние пять игр забили 9 голов. Правда, и оборона даeт сбои – 10 пропущенных мячей за тот же промежуток. На выезде «Наполи» не так стабилен: проиграл четыре гостевых матча подряд в Серии А, но при этом забивает почти в каждом.

Факты о командах

«Лечче»

В среднем: 1.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в каждом из последних 5 матчей

Играет активно дома, но с ошибками в обороне

«Наполи»

Не проигрывает в 6 матчах подряд

В среднем: 1.80 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 9 последних матчах

На выезде часто теряет концентрацию

Прогноз на матч «Лечче» – «Наполи»

Несмотря на разницу в классе, предстоящий матч может получиться более равным, чем ожидается. «Наполи» стабильно забивает, но часто пропускает, особенно в гостях. «Лечче» на своeм поле играет смело и наверняка воспользуется шансами в атаке. Обе команды демонстрируют открытый футбол, а это повышает вероятность результативного сценария. «Наполи» остаeтся фаворитом, но победа гостей вряд ли будет лeгкой. Вероятнее всего, матч пройдeт с обменом голами и общим тоталом выше среднего.

Рекомендованные ставки