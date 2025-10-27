Введите ваш ник на сайте
«Лечче» – «Наполи»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.90

27 октября 2025 8:35
Лечче - Наполи
28 окт. 2025, вторник 20:30 | Италия. Серия А, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Обе забьют – да
Сделать ставку

28 октября на стадионе «Виа дель Маре» «Лечче» примет лидера Серии А – «Наполи». Команды подходят к встрече в разных игровых состояниях: хозяева борются за выживание, а гости укрепляют лидерство. Однако фактор домашнего поля и открытый стиль игры обоих коллективов обещают результативный поединок.

«Лечче»

После 8 туров команда занимает 16-е место с 6 очками. В прошлом туре «Лечче» проиграл «Удинезе» (2:3), но сумел создать немало моментов. Несмотря на низкие результаты, команда регулярно забивает: 5 голов за последние пять игр. Проблема – оборона: 8 пропущенных мячей за этот же период. При игре дома «Лечче» старается действовать активно, однако испытывает трудности при прессинге соперника.

«Наполи»

Неаполитанцы возглавляют таблицу с 18 очками и продолжают демонстрировать атакующий стиль. В последнем туре подопечные одержали уверенную победу над «Интером» (3:1), а за последние пять игр забили 9 голов. Правда, и оборона даeт сбои – 10 пропущенных мячей за тот же промежуток. На выезде «Наполи» не так стабилен: проиграл четыре гостевых матча подряд в Серии А, но при этом забивает почти в каждом.

Факты о командах

«Лечче»

  • В среднем: 1.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в каждом из последних 5 матчей
  • Играет активно дома, но с ошибками в обороне

«Наполи»

  • Не проигрывает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 1.80 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 9 последних матчах
  • На выезде часто теряет концентрацию

Личные встречи
14% (2)
21% (3)
64% (9)
11
Забитых мячей
27
0.79
В среднем за матч
1.93
3:2
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
0 : 1
03.05.2025
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Наполи
1 : 0
26.10.2024
Лечче
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
0 : 0
26.05.2024
Лечче
Италия. Серия А, 7 тур
Лечче
0 : 4
30.09.2023
Наполи
Италия. Серия А, 29 тур
Лечче
1 : 2
07.04.2023
Наполи
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 1
31.08.2022
Лечче
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
2 : 3
09.02.2020
Лечче
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1 : 4
22.09.2019
Наполи
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
0 : 2
25.04.2012
Наполи
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
4 : 2
03.12.2011
Лечче
Италия. Серия А, 36 тур
Лечче
2 : 1
08.05.2011
Наполи
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
1 : 0
19.12.2010
Лечче
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
1 : 1
10.05.2009
Наполи
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
3 : 0
13.12.2008
Лечче
Показать все

Прогноз на матч «Лечче» – «Наполи»

Несмотря на разницу в классе, предстоящий матч может получиться более равным, чем ожидается. «Наполи» стабильно забивает, но часто пропускает, особенно в гостях. «Лечче» на своeм поле играет смело и наверняка воспользуется шансами в атаке. Обе команды демонстрируют открытый футбол, а это повышает вероятность результативного сценария. «Наполи» остаeтся фаворитом, но победа гостей вряд ли будет лeгкой. Вероятнее всего, матч пройдeт с обменом голами и общим тоталом выше среднего.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.90
  • Победа «Наполи» и тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

1.90
Обе забьют – да
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Наполи Лечче
18+
  • Читайте нас: 