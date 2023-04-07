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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Наполи
Лечче - Наполи: обзор матча 07 апреля 2023
Лечче
07.04.2023, пятница, 20:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
52'
Ф. Ди Франческо
18'
Д. Ди Лоренцо
64'
А. Галло (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лечче - Наполи
90'
+4
Замена
М. Оливера
️️️️
М. Руй
90'
+4
Замена
А. Дзербин
️️️️
Х. Кварацхелия
Замена
Л. Банда
️️️️
Ф. Ди Франческо
88'
Желтая карточка
С. Умтити
86'
82'
Замена
М. Политано
️️️️
Д. Симеоне
Замена
Г. Стрефецца
️️️️
Р. Уден
80'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
Ю. Мале
80'
Замена
Д. Перссон
️️️️
А. Сесай
79'
72'
Желтая карточка
Т. Н'Домбеле
Замена
Т. Йоханн Хельгасон
️️️️
Ж. Гонсалес
71'
66'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
И. Лосано
66'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Д. Распадори
64'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
А. Галло
Желтая карточка
В. Жандре
62'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Ди Франческо
52'
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ди Лоренцо
Пас отдал
К. Мин-Джэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
23
Мортен Юльманн
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Лечче
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Фальконе
25
Галло
15
Жандре
14
Умтити
6
Башкиротто
23
Юльманн
16
Гонсалес
14
Мале
29
Ди Франческо
10
Уден
9
Сесай
4-2-3-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
3
Мин-Джэ
6
Мариу Руй
99
Ангисса
68
Лоботка
11
Лосано
99
Эльмас
7
Кварацхелия
18
Распадори
14
Мале
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
14
Мале
16
Гонсалес
21
Хельгасон
21
Хельгасон
16
Гонсалес
29
Ди Франческо
19
Банда
19
Банда
29
Ди Франческо
10
Уден
7
Стрефецца
7
Стрефецца
10
Уден
9
Сесай
34
Перссон
34
Перссон
9
Сесай
6
Мариу Руй
17
Оливера
17
Оливера
6
Мариу Руй
11
Лосано
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
11
Лосано
7
Кварацхелия
24
Дзербин
24
Дзербин
7
Кварацхелия
Симеоне
21
Политано
21
Политано
Симеоне
18
Распадори
18
Симеоне
18
Симеоне
18
Распадори
Остались в запасе
Лечче
Наполи
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Лечче - Наполи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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