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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Лечче
Наполи - Лечче: обзор матча 13 декабря 2008
Наполи
13.12.2008, суббота, 22:30
Италия. Серия А, 16 тур
3 : 0
Завершен
Лечче
11'
М. Гамшик (П)
42'
М. Пациенца
65'
Х. Денис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Лечче
Замена
М. Салайета
️️️️
Х. Денис
Замена
️️️️
Д. Вивес
Желтая карточка
Х. Игнасио Кастильо
Желтая карточка
Э. Лавесси
Замена
️️️️
Д. Маннини
ГОЛ! 3:0!
Х. Денис
Замена
️️️️
Д. Мунари
Желтая карточка
Р. Скьяви
ГОЛ! 2:0!
М. Пациенца
Желтая карточка
А. Джулиатто
Замена
М. Пациенца
️️️️
М. Гамшик
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Гамшик
11'
10'
Желтая карточка
Ф. Бенусси
Желтая карточка
П. Каннаваро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
26
Мануэле Блази
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Лечче
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
14
Рафаэле Скьяви
ЛЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
14
Фабиано
ЦЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
11
Джанни Мунари
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Наполи
1
Николас Гастон Наварро
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
17
Марсело Салайета
ЦФ
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
3
Тициано Поленьи
ПЗ
6
Анжело
ПП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
3-5-2
0
Йеццо
6
Ароника
15
Контини
28
Каннаваро
70
Маннини
26
Блази
17
Гамшик
5
Гаргано
11
Маджо
19
Денис
22
Лавесси
4-4-1
22
Бенусси
3
Джулиатто
28
Эспозито
14
Фабиано
14
Скьяви
26
Касерта
11
Мунари
5
Вивес
0
Арьятти
90
Тирибокки
17
Гамшик
24
Пациенца
24
Пациенца
17
Гамшик
19
Денис
17
Салайета
17
Салайета
19
Денис
Остались в запасе
Наполи
Лечче
1
Николас Гастон Наварро
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
54
Мариано Больячино
АП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
21
Антонио Розати
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
3
Тициано Поленьи
ПЗ
6
Анжело
ПП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Остались в запасе
1
Николас Гастон Наварро
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
54
Мариано Больячино
АП
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
3
Тициано Поленьи
ПЗ
6
Анжело
ПП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Марио Беретта
Статистика матча Наполи - Лечче
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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