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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Наполи
Лечче - Наполи: обзор матча 30 сентября 2023
Лечче
30.09.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 4
Завершен
Наполи
16'
Л. Эстигард
51'
В. Осимхен
88'
Д. Гаэтано
90+5'
М. Политано (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лечче - Наполи
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 0:4!
М. Политано
88'
ГОЛ! 0:3!
Д. Гаэтано
Пас отдал
Д. Распадори
83'
Замена
Д. Гаэтано
️️️️
П. Зелински
Замена
Й. Корфицен
️️️️
П. Альмквист
82'
Желтая карточка
Ж. Гонсалес
81'
75'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
С. Лоботка
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Г. Стрефецца
71'
Замена
Ж. Гонсалес
️️️️
А. Бли
61'
Замена
Р. Уден
️️️️
Х. Рафья
61'
Замена
П. Доргу
️️️️
А. Галло
61'
58'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Х. Кварацхелия
58'
Замена
М. Политано
️️️️
Й. Линдстрем
Желтая карточка
Ю. Рамадани
57'
51'
ГОЛ! 0:2!
В. Осимхен
Пас отдал
Х. Кварацхелия
46'
Замена
В. Осимхен
️️️️
Д. Симеоне
Желтая карточка
А. Галло
36'
33'
Желтая карточка
Х. Кварацхелия
17'
Желтая карточка
Д. Симеоне
16'
ГОЛ! 0:1!
Л. Эстигард
Пас отдал
П. Зелински
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Лечче
22
Федерико Бранколини
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
13
Патрик Доргу
ЛЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Жоан Гонсалес
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
24
Йеппе Корфицен
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Фальконе
25
Галло
15
Жандре
5
Понграчич
6
Башкиротто
29
Бли
20
Рамадани
24
Рафья
7
Стрефецца
11
Альмквист
90
Крстович
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
5
Эстигард
4
Натан
17
Оливера
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
35
Линдстрем
7
Кварацхелия
18
Симеоне
25
Галло
13
Доргу
13
Доргу
25
Галло
29
Бли
16
Гонсалес
16
Гонсалес
29
Бли
11
Альмквист
24
Корфицен
24
Корфицен
11
Альмквист
24
Рафья
10
Уден
10
Уден
24
Рафья
7
Стрефецца
91
Пикколи
91
Пикколи
7
Стрефецца
68
Лоботка
2
Каюсте
2
Каюсте
68
Лоботка
20
Зелински
70
Гаэтано
70
Гаэтано
20
Зелински
35
Линдстрем
21
Политано
21
Политано
35
Линдстрем
18
Симеоне
45
Осимхен
45
Осимхен
18
Симеоне
7
Кварацхелия
18
Распадори
18
Распадори
7
Кварацхелия
Остались в запасе
Лечче
Наполи
22
Федерико Бранколини
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
10
Медон Бериша
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
29
Марчин Листковски
ЦФ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
14
Никита Контини
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
10
Медон Бериша
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
29
Марчин Листковски
ЦФ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Лечче - Наполи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
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