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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Наполи
Лечче - Наполи: обзор матча 10 мая 2009
Лечче
10.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
44'
А. Дзанкетта (П)
33'
Ж. Инасио Пиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Наполи
Замена
А. Руссотто
️️️️
Х. Датоло
Замена
Х. Игнасио Кастильо
️️️️
Т. Поленьи
Замена
М. Гамшик
️️️️
Ж. Инасио Пиа
Замена
Д. Грава
️️️️
Л. Витале
Желтая карточка
Д. Пападопулос
Желтая карточка
Л. Витале
Замена
А. Седрик Конан
️️️️
Эдиньо
Желтая карточка
М. Контини
Желтая карточка
А. Дзанкетта
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Дзанкетта
Желтая карточка
А. Эспозито
ГОЛ! 0:1!
Ж. Инасио Пиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
14
Фабиано
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
3
Тициано Поленьи
ПЗ
7
Андреа Дзанкетта
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
4
Эдиньо
ЦП
33
Димитриос Пападопулос
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Наполи
1
Николас Гастон Наварро
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
3
Луиджи Витале
ЛП
23
Хесус Датоло
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
19
Херман Денис
ЦФ
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
14
Рафаэле Скьяви
ЛЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
25
Аксель Седрик Конан
ЦФ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Наполи
33
Маттео Джанельо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
4
Франческо Монтервино
ЦП
11
Андреа Руссотто
ЦФ
4-3-2
22
Бенусси
3
Джулиатто
14
Фабиано
28
Эспозито
3
Поленьи
7
Дзанкетта
11
Мунари
4
Эдиньо
90
Тирибокки
33
Пападопулос
3-4-1-2
1
Наварро
15
Контини
6
Ароника
28
Каннаваро
70
Маннини
3
Витале
24
Пациенца
23
Датоло
54
Больячино
0
Пиа
19
Денис
4
Эдиньо
25
Конан
25
Конан
4
Эдиньо
26
Касерта
26
Касерта
3
Поленьи
9
Кастильо
9
Кастильо
3
Поленьи
23
Датоло
11
Руссотто
11
Руссотто
23
Датоло
3
Витале
2
Грава
2
Грава
3
Витале
0
Пиа
17
Гамшик
17
Гамшик
0
Пиа
Остались в запасе
Лечче
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
14
Рафаэле Скьяви
ЛЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
Главный тренер
Марио Беретта
33
Маттео Джанельо
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
4
Франческо Монтервино
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
14
Рафаэле Скьяви
ЛЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
Остались в запасе
33
Маттео Джанельо
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
4
Франческо Монтервино
ЦП
Главный тренер
Марио Беретта
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Лечче - Наполи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Никола Пьерпаоли
(Флоренция)
Стадион:
Виа Дель Маре
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