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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Лечче
Наполи - Лечче: обзор матча 31 августа 2022
Наполи
31.08.2022, среда, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Завершен
Лечче
27'
Э. Эльмас
31'
Л. Коломбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Лечче
90'
+7
Желтая карточка
В. Жандре
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Ф. Ангисса
85'
75'
Замена
М. Листковски
️️️️
Л. Банда
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
71'
70'
Замена
А. Сесай
️️️️
Л. Коломбо
62'
Замена
Г. Стрефецца
️️️️
Ф. Ди Франческо
62'
Замена
А. Бли
️️️️
К. Аскильдсен
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
Э. Эльмас
56'
Замена
С. Лоботка
️️️️
Т. Н'Домбеле
46'
Замена
П. Зелински
️️️️
Д. Распадори
46'
46'
Замена
Ж. Гонсалес
️️️️
Т. Йоханн Хельгасон
40'
Желтая карточка
Л. Коломбо
33'
Желтая карточка
М. Юльманн
31'
ГОЛ! 1:1!
Л. Коломбо
Пас отдал
М. Юльманн
ГОЛ! 1:0!
Э. Эльмас
Пас отдал
М. Политано
27'
25'
Пенальти не реализован!
Л. Коломбо
Желтая карточка
М. Политано
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
23
Мортен Юльманн
ОП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Лечче
1
Марко Блеве
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
25
Антонино Галло
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
29
Марчин Листковски
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
4-2-2-2
1
Мерет
17
Оливера
5
Эстигард
3
Мин-Джэ
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
22
Н'Домбеле
99
Эльмас
21
Политано
45
Осимхен
18
Распадори
4-1-2-2-1
30
Фальконе
15
Жандре
13
Туйя
3
Пеццелла
6
Башкиротто
23
Юльманн
21
Хельгасон
7
Аскильдсен
19
Банда
29
Ди Франческо
29
Коломбо
18
Распадори
20
Зелински
20
Зелински
18
Распадори
22
Н'Домбеле
68
Лоботка
68
Лоботка
22
Н'Домбеле
99
Эльмас
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
99
Эльмас
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
99
Ангисса
18
Симеоне
18
Симеоне
99
Ангисса
7
Аскильдсен
29
Бли
29
Бли
7
Аскильдсен
21
Хельгасон
16
Гонсалес
16
Гонсалес
21
Хельгасон
29
Ди Франческо
7
Стрефецца
7
Стрефецца
29
Ди Франческо
19
Банда
29
Листковски
29
Листковски
19
Банда
29
Коломбо
9
Сесай
9
Сесай
29
Коломбо
Остались в запасе
Наполи
Лечче
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Марко Блеве
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
25
Антонино Галло
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
21
Пабло Родригес
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Остались в запасе
1
Марко Блеве
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
25
Антонино Галло
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
21
Пабло Родригес
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Наполи - Лечче
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
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