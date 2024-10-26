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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Лечче
Наполи - Лечче: обзор матча 26 октября 2024
Наполи
26.10.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 0
Завершен
Лечче
73'
Д. Ди Лоренцо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Лечче
90'
+3
Желтая карточка
А. Ребич
Желтая карточка
М. Оливера
90'
Замена
М. Фолоруншо
️️️️
Р. Лукаку
85'
83'
Замена
Р. Уден
️️️️
С. Пьеротти
77'
Желтая карточка
С. Пьеротти
77'
Замена
А. Ребич
️️️️
Л. Кулибали
ГОЛ! 1:0!
Д. Ди Лоренцо
73'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Б. Гилмор
72'
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
Д. Нерес
72'
69'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Л. Банда
69'
Замена
Б. Пьерре
️️️️
Х. Рафья
Замена
М. Политано
️️️️
С. Нгонг
57'
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
51'
Желтая карточка
С. Нгонг
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
7
Давид Нерес
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Патрик Доргу
ЛЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
6
Федерико Башкиротто
(К)
ПЗ
24
Хамза Рафья
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Наполи
1
Элия Каприле
ВР
12
Claudio Turi
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Лечче
30
Яспер Самоойя
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
44
Бальтасар Пьерре
ОП
27
Ed McJannet
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
4-3-2-1
1
Мерет
17
Оливера
13
Ррахмани
4
Буонджорно
22
Ди Лоренцо
6
Гилмор
8
Мактоминей
99
Ангисса
16
Нгонг
7
Нерес
9
Лукаку
4-3-2-1
30
Фальконе
6
Башкиротто
4
Гашпар
3
Пельмар
13
Доргу
24
Рафья
20
Рамадани
29
Кулибали
50
Пьеротти
19
Банда
90
Крстович
9
Лукаку
14
Фолоруншо
14
Фолоруншо
9
Лукаку
7
Нерес
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
7
Нерес
16
Нгонг
21
Политано
21
Политано
16
Нгонг
6
Гилмор
18
Распадори
18
Распадори
6
Гилмор
24
Рафья
44
Пьерре
44
Пьерре
24
Рафья
29
Кулибали
9
Ребич
9
Ребич
29
Кулибали
19
Банда
11
Сансоне
11
Сансоне
19
Банда
50
Пьеротти
10
Уден
10
Уден
50
Пьеротти
Остались в запасе
Наполи
Лечче
1
Элия Каприле
ВР
12
Claudio Turi
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
30
Яспер Самоойя
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
27
Ed McJannet
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
20
Тете Моренте
ЛВ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
1
Элия Каприле
ВР
12
Claudio Turi
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
27
Ed McJannet
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
20
Тете Моренте
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Наполи - Лечче
3
2
Всего ударов по воротам
24
11
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
16
5
Нарушения
13
7
Офсайды
1
0
Количество передач
493
272
Сейвы
1
7
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
9
5
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
8
8
xG (ожидаемые голы)
2.4
0.61
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
0 : 0
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Париде Тремолада
(Монца)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Новости команд
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