25 октября на стадионе «Луи II» в Монте-Карло пройдeт матч 9-го тура Лиги 1, где «Монако» примет «Тулузу». Команды расположились рядом в таблице, а их очное противостояние обещает стать результативным.

«Монако»

После уверенного старта команда немного сбавила темп и опустилась на 7-е место с 14 очками. В прошлом туре «Монако» сыграл 1:1 с «Анже», продлив серию без побед до трeх матчей. Несмотря на спад, команда остаeтся одной из самых зрелищных в чемпионате – забивает почти в каждом матче, но и регулярно пропускает. За последние пять игр монегаски оформили 6 голов, но при этом пропустили 8. Лидер атаки Ансу Фати набрал отличную форму, забив 6 мячей в 7 встречах. Однако слабая оборона остаeтся главной проблемой – команда пропускает в девяти матчах подряд.

«Тулуза»

Клуб с юга Франции занимает 8-е место с 13 очками. В прошлом туре «Тулуза» разгромила «Мец» 4:0 и продлила серию без поражений до трeх игр. Команда демонстрирует уверенную игру впереди – в пяти последних встречах забила 9 мячей. Лидер атак Франк Магри оформил 4 гола в 11 матчах, а полузащитники активно подключаются к завершению атак. При этом оборона «Тулузы» не всегда надeжна: команда пропускает в большинстве матчей и с трудом удерживает концентрацию в концовках таймов.

Факты о командах

«Монако»

Не выигрывает в 3 матчах подряд

Забивает в 6 матчах подряд

В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

«Тулуза»

Не проигрывает в 3 матчах подряд

В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 матчах подряд

Прогноз на матч «Монако» – «Тулуза»

Обе команды подойдут к матчу с настроем на атакующий футбол. «Монако» постарается реабилитироваться после серии ничьих и поражений, играя первым номером на своeм поле. Однако оборона хозяев часто ошибается, а быстрые контратаки «Тулузы» могут этим воспользоваться.

Обе команды забивают стабильно, и матч имеет все шансы стать открытым и результативным. Вероятнее всего, зрители увидят обмен голами, а итоговый исход будет зависеть от реализации моментов в атаке. «Монако» имеет преимущество в классе и глубине состава, но «Тулуза» сейчас в хорошем тонусе и может навязать борьбу.

