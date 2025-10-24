Введите ваш ник на сайте
«Монако» – «Тулуза»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2025 с коэффициентом 1.75

24 октября 2025 11:27
Монако - Тулуза
25 окт. 2025, суббота 20:00 | Франция. Лига 1, 9 тур
1.75
Обе забьют – да
25 октября на стадионе «Луи II» в Монте-Карло пройдeт матч 9-го тура Лиги 1, где «Монако» примет «Тулузу». Команды расположились рядом в таблице, а их очное противостояние обещает стать результативным.

«Монако»

После уверенного старта команда немного сбавила темп и опустилась на 7-е место с 14 очками. В прошлом туре «Монако» сыграл 1:1 с «Анже», продлив серию без побед до трeх матчей. Несмотря на спад, команда остаeтся одной из самых зрелищных в чемпионате – забивает почти в каждом матче, но и регулярно пропускает. За последние пять игр монегаски оформили 6 голов, но при этом пропустили 8. Лидер атаки Ансу Фати набрал отличную форму, забив 6 мячей в 7 встречах. Однако слабая оборона остаeтся главной проблемой – команда пропускает в девяти матчах подряд.

«Тулуза»

Клуб с юга Франции занимает 8-е место с 13 очками. В прошлом туре «Тулуза» разгромила «Мец» 4:0 и продлила серию без поражений до трeх игр. Команда демонстрирует уверенную игру впереди – в пяти последних встречах забила 9 мячей. Лидер атак Франк Магри оформил 4 гола в 11 матчах, а полузащитники активно подключаются к завершению атак. При этом оборона «Тулузы» не всегда надeжна: команда пропускает в большинстве матчей и с трудом удерживает концентрацию в концовках таймов.

Факты о командах

«Монако»

  • Не выигрывает в 3 матчах подряд
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

«Тулуза»

  • Не проигрывает в 3 матчах подряд
  • В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 матчах подряд

Личные встречи
48% (13)
33% (9)
19% (5)
41
Забитых мячей
26
1.52
В среднем за матч
0.96
4:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  3:3
Франция. Лига 1, 25 тур
Тулуза
1 : 1
07.03.2025
Монако
Франция. Лига 1, 14 тур
Монако
2 : 0
07.12.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
1 : 2
18.02.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
1 : 2
20.12.2023
Монако
Франция. Лига 1, 38 тур
Монако
1 : 2
03.06.2023
Тулуза
Франция. Лига 1, 14 тур
Тулуза
0 : 2
06.11.2022
Монако
Франция. Лига 1, 16 тур
Тулуза
1 : 2
04.12.2019
Монако
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
2 : 1
02.02.2019
Тулуза
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
1 : 1
15.09.2018
Монако
Франция. Лига 1, 27 тур
Тулуза
3 : 3
24.02.2018
Монако
Франция. Лига 1, 1 тур
Монако
3 : 2
04.08.2017
Тулуза
Франция. Лига 1, 35 тур
Монако
3 : 1
29.04.2017
Тулуза
Франция. Лига 1, 9 тур
Тулуза
3 : 1
14.10.2016
Монако
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
4 : 0
24.01.2016
Тулуза
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
1 : 1
22.08.2015
Монако
Франция. Лига 1, 35 тур
Монако
4 : 1
03.05.2015
Тулуза
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
0 : 2
05.12.2014
Монако
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
0 : 2
19.01.2014
Монако
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
0 : 0
23.08.2013
Тулуза
Франция. Лига 1, 22 тур
Тулуза
2 : 0
06.02.2011
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
0 : 0
18.09.2010
Тулуза
Франция. Лига 1, 38 тур
Тулуза
0 : 0
15.05.2010
Монако
Франция. Лига 1, 1 тур
Монако
1 : 0
08.08.2009
Тулуза
Франция. Лига 1, 28 тур
Монако
3 : 2
14.03.2009
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2008
Монако
Франция. Лига 1, 33 тур
Монако
0 : 2
12.04.2008
Тулуза
Франция. Лига 1, 15 тур
Тулуза
0 : 0
24.11.2007
Монако
Прогноз на матч «Монако» – «Тулуза»

Обе команды подойдут к матчу с настроем на атакующий футбол. «Монако» постарается реабилитироваться после серии ничьих и поражений, играя первым номером на своeм поле. Однако оборона хозяев часто ошибается, а быстрые контратаки «Тулузы» могут этим воспользоваться.

Обе команды забивают стабильно, и матч имеет все шансы стать открытым и результативным. Вероятнее всего, зрители увидят обмен голами, а итоговый исход будет зависеть от реализации моментов в атаке. «Монако» имеет преимущество в классе и глубине состава, но «Тулуза» сейчас в хорошем тонусе и может навязать борьбу.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.75
Обе забьют – да
Автор: Воронцов Егор
Франция. Лига 1 Тулуза Монако
Другие прогнозы
25.10.2025
12:00
1.75
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сибирь - Алания
Тотал меньше 2.5 голов
25.10.2025
14:00
2.00
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан - Динамо Мн
Ф1 (+1,5)
25.10.2025
14:00
2.95
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Текстильщик - Волгарь
Победа «Волгаря»
25.10.2025
14:00
1.57
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак - Оренбург
Победа «Спартака» с форой -1
25.10.2025
15:00
1.78
Испания. Примера, 10 тур
Жирона - Овьедо
Победа «Жироны»
25.10.2025
15:30
1.73
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Карпаты - Рух
Индивидуальный тотал «Карпат» больше 1,5
18+
