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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Тулуза
Монако - Тулуза: обзор матча 14 марта 2009
Монако
14.03.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 28 тур
3 : 2
Завершен
Тулуза
39'
Ф. Нимани
75'
Ф. Модесто
90'
И. Лоло
26'
А. Жиньяк
68'
М. Четто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Тулуза
Желтая карточка
Д. Конгре
ГОЛ! 3:2!
И. Лоло
Замена
М. Берсон
️️️️
Ф. Сирье
Желтая карточка
Ж. Госсо
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Э. Дидо
Желтая карточка
Э. Капу
ГОЛ! 2:2!
Ф. Модесто
ГОЛ! 1:2!
М. Четто
Замена
Н. Покривац
️️️️
Й. Леко
ГОЛ! 1:1!
Ф. Нимани
Замена
Б. Бергуньо
️️️️
Ж. Матье
ГОЛ! 0:1!
А. Жиньяк
Замена
С. Гакпе
️️️️
А. Алонсо
Желтая карточка
Ш. М'Бенге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
8
Алехандро Алонсо
ПП
88
Фредерик Нимани
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
Тулуза
16
Седрик Каррассо
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Франсуа Сирье
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
19
Патрик Мюллер
ЦЗ
15
Диего Перес
ЦП
27
Никола Покривац
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
0
Фредди Аду
ЦФ
Тулуза
16
Оливье Блондель
ВР
15
Паулу Сезар
ЦЗ
10
Александр Бонне
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
3-4-2
16
Руффье
5
Лоло
20
Модесто
63
Н'Кулу
89
Молло
19
Госсо
27
Леко
8
Алонсо
30
Пак Чу-Юн
88
Нимани
3-3-3-1
16
Каррассо
4
Четто
3
Конгре
12
М'Бенге
22
Матье
6
Капу
2
Фофана
22
Браатен
17
Дидо
14
Сирье
10
Жиньяк
27
Леко
27
Покривац
27
Покривац
27
Леко
8
Алонсо
6
Гакпе
6
Гакпе
8
Алонсо
22
Матье
20
Бергуньо
20
Бергуньо
22
Матье
14
Сирье
14
Берсон
14
Берсон
14
Сирье
17
Дидо
17
Сиссоко
17
Сиссоко
17
Дидо
Остались в запасе
Монако
Тулуза
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
19
Патрик Мюллер
ЦЗ
15
Диего Перес
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
0
Фредди Аду
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
10
Александр Бонне
ЦП
15
Паулу Сезар
ЦЗ
16
Оливье Блондель
ВР
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
19
Патрик Мюллер
ЦЗ
15
Диего Перес
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
0
Фредди Аду
ЦФ
Остались в запасе
10
Александр Бонне
ЦП
15
Паулу Сезар
ЦЗ
16
Оливье Блондель
ВР
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Монако - Тулуза
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Кальт
(Кольмар)
Стадион:
Луи II
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