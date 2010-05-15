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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Монако
Тулуза - Монако: обзор матча 15 мая 2010
Тулуза
15.05.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 38 тур
0 : 0
Завершен
Монако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Монако
Желтая карточка
Нене
Замена
Й. Леко
️️️️
И. Лоло
Замена
Я. Сагбо
️️️️
М. Кутадье
Желтая карточка
С. Пюйгренье
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
Ф. Мансаре
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Йоанн Пеле
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
55
Паулу Машаду
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
26
Винсан Муратори
ЛЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
12
Нене
ЛП
15
Диего Перес
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
22
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Тулуза
16
Оливье Блондель
ВР
17
Жан-Жоэль Думбе
ЦЗ
6
Энтони Дево
ОП
14
Матье Берсон
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
27
Йерко Леко
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
3-1-5-1
16
Пеле
2
Фофана
3
Конгре
23
Эбондо
6
Капу
7
Мансаре
27
Табану
14
Сирье
17
Сиссоко
55
Машаду
10
Жиньяк
3-2-4-1
16
Руффье
5
Лоло
28
Пюйгренье
20
Модесто
12
Адриано
26
Муратори
15
Перес
25
Аруна
6
Кутадье
12
Нене
22
Маазу
7
Мансаре
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
7
Мансаре
5
Лоло
27
Леко
27
Леко
5
Лоло
6
Кутадье
20
Сагбо
20
Сагбо
6
Кутадье
Остались в запасе
Тулуза
Монако
17
Жан-Жоэль Думбе
ЦЗ
16
Оливье Блондель
ВР
6
Энтони Дево
ОП
14
Матье Берсон
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
17
Жан-Жоэль Думбе
ЦЗ
16
Оливье Блондель
ВР
6
Энтони Дево
ОП
14
Матье Берсон
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Тулуза - Монако
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Бертран Лайек
(Ванн)
Стадион:
Муниципал
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