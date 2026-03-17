«Ливерпуль» – «Галатасарай»: прогноз и ставки на матч 18 марта 2026 с коэффициентом 3.7

17 марта 2026 8:03
Ливерпуль - Галатасарай
18 мар. 2026, среда 23:00 | Лига чемпионов, 1/8 финала
3.70
Галатасарай не проиграет (Х2)
18 марта в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» примет «Галатасарай». Это противостояние английского гранда, имеющего мощную домашнюю статистику, и турецкой команды-сенсации, которая выиграла первый матч (1:0) и находится в феноменальной форме.

«Ливерпуль»

«Красные» переживают непростой период после поражения в Стамбуле. Команда забивает в 14 из 16 последних матчей (2.00 гола в среднем за последние 5 игр) и демонстрирует мощную атаку. Оборона «Ливерпуля» нестабильна – пропуски в 5 последних матчах и 1.40 пропуска в среднем. Важнейшее преимущество – хозяева не проигрывают в 11 из 13 последних домашних матчей.

«Галатасарай»

Турецкий гранд находится в феноменальной форме, одержав 5 побед подряд во всех турнирах. Команда забивает в 6 последних матчах (2.00 гола в среднем за последние 5 игр) и обладает лучшей обороной – не пропускает в 3 последних матчах и всего 0.40 пропуска в среднем. Психологическое преимущество подавляющее – гости побеждают «Ливерпуль» в 4 последних очных встречах, забивают в 6 последних матчах и не пропускают в 3 последних.

Факты о командах

«Ливерпуль»

  • Забивает в 14 из 16 последних матчей (2.00 в среднем).
  • Пропускает в 5 последних матчах (1.40 в среднем).
  • Не проигрывает в 11 из 13 последних домашних матчей.
  • Проиграл первый матч 0:1.

«Галатасарай»

  • 5 побед подряд.
  • Забивает в 6 последних матчах (2.00 в среднем).
  • Не пропускает в 3 последних матчах (0.40 в среднем).
  • Побеждает «Ливерпуль» в 4 последних очных встречах.

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Галатасарай»

«Ливерпуль» будет атаковать с первых минут, пытаясь отыграться. «Галатасарай» сделает ставку на оборону и контратаки, используя свое историческое преимущество. Учитывая, что турецкая команда имеет феноменальную статистику в очных встречах и практически не пропускает, наиболее вероятным исходом выглядит ничья или минимальная победа хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Галатасарай не проиграет (Х2) – коэффициент 3.7.
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Мещеряков Денис
Другие прогнозы
19.03.2026
14:00
1.40
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Александрия - Динамо К
Фора «Динамо» (-1)
19.03.2026
16:00
3.45
Турция. Суперлига, 27 тур
Кайсериспор - Карагюмрюк
Ничья
19.03.2026
18:30
1.75
Россия. Кубок, 1/4 финала
Крылья Советов - Локомотив
Обе забьют – ДА
19.03.2026
19:00
1.75
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Металлист 1925 - Полтава
Фора «Металлиста 1925» (-1.5)
19.03.2026
20:00
1.77
Турция. Суперлига, 27 тур
Коньяспор - Генчлербирлиги
Победа «Коньяспора»
19.03.2026
20:00
2.30
Турция. Суперлига, 27 тур
Бешикташ - Касымпаша
«Бешикташ» не пропустит
18+
