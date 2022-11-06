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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Монако
Тулуза - Монако: обзор матча 06 ноября 2022
Тулуза
06.11.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 14 тур
0 : 2
Завершен
Монако
46'
А. Головин
60'
Б. Эмболо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тулуза - Монако
90'
+3
Желтая карточка
М. Аклиуш
90'
Замена
️️️️
К. Фолланд
89'
Замена
И. Якобс
️️️️
А. Головин
82'
Замена
Р. Агилар
️️️️
Вандерсон
77'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
Б. Эмболо
77'
Замена
К. Дьятта
️️️️
Т. Минамино
Замена
А. Онаиву
️️️️
Р. Ратао
71'
60'
ГОЛ! 0:2!
Б. Эмболо
Пас отдал
Т. Минамино
Замена
Т. Даллинга
️️️️
В. Бирманчевич
55'
Замена
Ф. Шаиби
️️️️
Б. Дежегере
54'
46'
ГОЛ! 0:1!
А. Головин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
6
Стейн Спирингс
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
24
Юссуф Фофана
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Александр Головин
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
10
Денис Генро
АП
45
Адо Онаиву
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
14
Янис Беграуи
ЦФ
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
4-3-3
1
Дюпе
4
Силла
24
Руо
2
Николайсен
4
Кебен
6
Спирингс
8
ван ден Бомен
19
Дежегере
7
Бирманчевич
9
Ратао
7
Абухляль
4-1-3-2
1
Нюбель
2
Вандерсон
5
Дисаси
3
Марипан
12
Энрике
24
Фофана
11
Аклиуш
10
Головин
18
Минамино
7
Эмболо
31
Фолланд
19
Дежегере
8
Шаиби
8
Шаиби
19
Дежегере
9
Ратао
45
Онаиву
45
Онаиву
9
Ратао
7
Бирманчевич
27
Даллинга
27
Даллинга
7
Бирманчевич
2
Вандерсон
2
Агилар
2
Агилар
2
Вандерсон
10
Головин
4
Якобс
4
Якобс
10
Головин
18
Минамино
15
Дьятта
15
Дьятта
18
Минамино
7
Эмболо
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
7
Эмболо
Остались в запасе
Тулуза
Монако
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
10
Денис Генро
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
10
Денис Генро
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Тулуза - Монако
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
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