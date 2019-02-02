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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Тулуза
Монако - Тулуза: обзор матча 02 февраля 2019
Монако
02.02.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 1
Завершен
Тулуза
15'
А. Головин
62'
С. Фабрегас
20'
К. Жульен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Тулуза
Желтая карточка
Жемерсон
90'
+3
Замена
К. Винисиус
️️️️
Р. Фалькао
84'
79'
Замена
К. Жан
️️️️
М. Гарсия
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
А. Головин
77'
Замена
А. Силва
️️️️
Ж. Мартинш
72'
71'
Замена
Д. Босток
️️️️
Д. Дурмаз
ГОЛ! 2:1!
С. Фабрегас
Пас отдал
Р. Фалькао
62'
60'
Желтая карточка
И. Силла
50'
Желтая карточка
Б. Диаките
45'
+1
Желтая карточка
М. Градель
20'
ГОЛ! 1:1!
К. Жульен
Пас отдал
И. Сангаре
ГОЛ! 1:0!
А. Головин
Пас отдал
Ж. Мартинш
15'
Желтая карточка
Ф. Балло-Туре
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Александр Головин
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
3
Гэн Седзи
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Макс Градель
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
15
Адриен Силва
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Субашич
5
Бадьяшиль
15
Глик
21
Жемерсон
97
Балло-Туре
19
Сидибе
4
Фабрегас
9
Лопеш
10
Головин
10
Мартинш
9
Фалькао
4-1-3-1-1
30
Рейне
3
Седзи
18
Диаките
6
Жульен
4
Силла
6
Сангаре
10
Градель
14
Доссеви
10
Дурмаз
5
Гарсия
9
Исека
10
Мартинш
15
Силва
15
Силва
10
Мартинш
10
Головин
14
Н'Куду
14
Н'Куду
10
Головин
9
Фалькао
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Фалькао
10
Дурмаз
15
Босток
15
Босток
10
Дурмаз
5
Гарсия
10
Жан
10
Жан
5
Гарсия
Остались в запасе
Монако
Тулуза
10
Софьян Диоп
АП
19
Кефрен Тюрам
ОП
16
Диего Бенальо
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
Главный тренер
Филипе Луис
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
19
Фирмин Мубеле
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
10
Софьян Диоп
АП
19
Кефрен Тюрам
ОП
16
Диего Бенальо
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
Остались в запасе
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
19
Фирмин Мубеле
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Монако - Тулуза
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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