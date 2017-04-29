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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Тулуза
Монако - Тулуза: обзор матча 29 апреля 2017
Монако
29.04.2017, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 35 тур
3 : 1
Завершен
Тулуза
49'
К. Глик
64'
К. Мбаппе
75'
Т. Лемар
46'
О. Тойвонен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Тулуза
Замена
Жорже
️️️️
Т. Лемар
90'
+2
87'
Желтая карточка
О. Трехо
Замена
В. Жермен
️️️️
К. Мбаппе
86'
80'
Замена
И. Силла
️️️️
О. Тойвонен
76'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
Д. Дурмаз
ГОЛ! 3:1!
Т. Лемар
Пас отдал
Н. Дирар
75'
71'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
Сомалья
Замена
А. Раджи
️️️️
Б. Менди
70'
Желтая карточка
Б. Менди
66'
ГОЛ! 2:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Б. Силва
64'
ГОЛ! 1:1!
К. Глик
Пас отдал
Ж. Моутинью
49'
46'
ГОЛ! 0:1!
О. Тойвонен
35'
Желтая карточка
Сомалья
30'
Желтая карточка
Т. Думбия
17'
Желтая карточка
О. Тойвонен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Сомалья
ПП
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
11
Ирвин Кардона
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Субашич
23
Менди
15
Глик
21
Жемерсон
6
Фабиньо
8
Дирар
8
Моутинью
20
Силва
18
Лемар
9
Фалькао
10
Мбаппе
4-4-1-1
40
Лафон
98
Амьен-Аду
6
Диоп
29
Мубандже
6
Жульен
7
Сомалья
11
Тойвонен
3
Думбия
10
Дурмаз
8
Трехо
9
Делор
23
Менди
24
Раджи
24
Раджи
23
Менди
18
Лемар
6
Жорже
6
Жорже
18
Лемар
10
Мбаппе
98
Жермен
98
Жермен
10
Мбаппе
10
Дурмаз
14
Лукебакио
14
Лукебакио
10
Дурмаз
11
Тойвонен
4
Силла
4
Силла
11
Тойвонен
7
Сомалья
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
7
Сомалья
Остались в запасе
Монако
Тулуза
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
11
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
11
Ирвин Кардона
ЦФ
Остались в запасе
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Монако - Тулуза
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Луи II
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