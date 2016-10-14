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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Монако
Тулуза - Монако: обзор матча 14 октября 2016
Тулуза
14.10.2016, пятница, 20:00
Франция. Лига 1, 9 тур
3 : 1
Завершен
Монако
65'
О. Трехо
84'
М. Брейтуэйт
87'
М. Брейтуэйт
3'
В. Жермен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Монако
Замена
О. Эдуард
️️️️
М. Брейтуэйт
90'
Замена
К. Мишелен
️️️️
Д. Дурмаз
87'
ГОЛ! 3:1!
М. Брейтуэйт
87'
ГОЛ! 2:1!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
Сомалья
84'
Желтая карточка
И. Диоп
80'
80'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
В. Жермен
Замена
Сомалья
️️️️
О. Трехо
77'
70'
Замена
Д. Сидибе
️️️️
А. Раджи
ГОЛ! 1:1!
О. Трехо
Пас отдал
М. Брейтуэйт
65'
59'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Г. Бочилия
29'
Желтая карточка
К. Глик
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
21'
3'
ГОЛ! 0:1!
В. Жермен
Пас отдал
Г. Бочилия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
14
Янн Бодигер
ПП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
7
Сомалья
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
18
Тома Лемар
АП
10
Корентен Жан
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
3-3-2-1-1
40
Лафон
6
Диоп
29
Мубандже
20
Яго
4
Силла
29
Бли
6
Жульен
10
Дурмаз
14
Бодигер
8
Трехо
22
Брейтуэйт
4-1-2-1-2
1
Субашич
24
Раджи
15
Глик
21
Жемерсон
23
Менди
6
Фабиньо
21
Бочилия
8
Моутинью
20
Силва
98
Жермен
9
Каррийо
10
Дурмаз
22
Мишелен
22
Мишелен
10
Дурмаз
8
Трехо
7
Сомалья
7
Сомалья
8
Трехо
22
Брейтуэйт
29
Эдуард
29
Эдуард
22
Брейтуэйт
21
Бочилия
18
Лемар
18
Лемар
21
Бочилия
24
Раджи
19
Сидибе
19
Сидибе
24
Раджи
98
Жермен
8
Бакайоко
8
Бакайоко
98
Жермен
Остались в запасе
Тулуза
Монако
20
Матье Кафаро
АП
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
Главный тренер
Паскаль Дюпра
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
10
Корентен Жан
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
20
Матье Кафаро
АП
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
10
Корентен Жан
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Тулуза - Монако
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Муниципал
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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