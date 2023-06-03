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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Тулуза
Монако - Тулуза: обзор матча 03 июня 2023
Монако
03.06.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
1 : 2
Завершен
Тулуза
78'
В. Бен-Йеддер
70'
З. Абухляль
90+4'
Р. Хили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Тулуза
90'
+5
Желтая карточка
Р. Хили
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Р. Хили
Замена
К. Фолланд
️️️️
Б. Эмболо
90'
87'
Замена
️️️️
Ф. Шаиби
ГОЛ! 1:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Б. Эмболо
78'
Замена
М. Аклиуш
️️️️
Вандерсон
77'
70'
ГОЛ! 0:1!
З. Абухляль
60'
Замена
Б. ван ден Бомен
️️️️
Д. Генро
60'
Замена
Р. Ратао
️️️️
А. Онаиву
60'
Замена
З. Абухляль
️️️️
В. Бирманчевич
58'
Желтая карточка
В. Сьерро
Замена
Б. Эмболо
️️️️
Э. Бен-Сегир
53'
Замена
Э. Диоп
️️️️
Т. Минамино
53'
Желтая карточка
Р. Агилар
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
8
Фарез Шаиби
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
10
Денис Генро
АП
45
Адо Онаиву
ЦФ
9
Рис Хили
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
37
Эдан Диоп
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Нюбель
2
Агилар
5
Дисаси
3
Марипан
12
Энрике
4
Камара
2
Вандерсон
24
Фофана
18
Минамино
29
Бен-Сегир
10
Бен-Йеддер
4-2-2-2
1
Дюпе
12
Каманци
24
Руо
2
Кошта
24
Диарра
8
Шаиби
4
Сьерро
10
Генро
7
Бирманчевич
9
Хили
45
Онаиву
18
Минамино
37
Диоп
37
Диоп
18
Минамино
2
Вандерсон
11
Аклиуш
11
Аклиуш
2
Вандерсон
29
Бен-Сегир
7
Эмболо
7
Эмболо
29
Бен-Сегир
Эмболо
31
Фолланд
31
Фолланд
Эмболо
10
Генро
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
10
Генро
45
Онаиву
9
Ратао
9
Ратао
45
Онаиву
7
Бирманчевич
7
Абухляль
7
Абухляль
7
Бирманчевич
Остались в запасе
Монако
Тулуза
1
Томас Дидийон
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
Главный тренер
Филипп Клеман
1
Кьетил Хауг
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Монако - Тулуза
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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