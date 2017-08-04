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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Тулуза
Монако - Тулуза: обзор матча 04 августа 2017
Монако
04.08.2017, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 1 тур
3 : 2
Завершен
Тулуза
28'
Жемерсон
58'
Р. Фалькао
70'
К. Глик
6'
З. Машаш
53'
А. Делор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Тулуза
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Р. Фалькао
87'
81'
Желтая карточка
Ф. Мубандже
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
К. Мбаппе
75'
73'
Замена
Я. Саного
️️️️
Д. Дурмаз
ГОЛ! 3:2!
К. Глик
Пас отдал
Ж. Моутинью
70'
64'
Замена
Я. Бодигер
️️️️
И. Сангаре
ГОЛ! 2:2!
Р. Фалькао
Пас отдал
Жорже
58'
55'
Замена
Сомалья
️️️️
З. Машаш
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Р. Лопеш
54'
53'
ГОЛ! 1:2!
А. Делор
Пас отдал
Д. Дурмаз
Желтая карточка
Ж. Моутинью
50'
30'
Желтая карточка
З. Машаш
ГОЛ! 1:1!
Жемерсон
Пас отдал
Ж. Моутинью
28'
25'
Желтая карточка
И. Сангаре
6'
ГОЛ! 0:1!
З. Машаш
Пас отдал
А. Делор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
29
Алексис Бли
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
7
Сомалья
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Субашич
15
Глик
21
Жемерсон
6
Жорже
19
Сидибе
6
Фабиньо
8
Моутинью
18
Лемар
9
Лопеш
10
Мбаппе
9
Фалькао
4-2-2-2
40
Лафон
98
Амьен-Аду
20
Яго
29
Мубандже
6
Жульен
6
Сангаре
29
Бли
10
Дурмаз
29
Машаш
10
Жан
9
Делор
9
Фалькао
18
Тилеманс
18
Тилеманс
9
Фалькао
10
Мбаппе
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
10
Мбаппе
9
Лопеш
9
Каррийо
9
Каррийо
9
Лопеш
6
Сангаре
14
Бодигер
14
Бодигер
6
Сангаре
29
Машаш
7
Сомалья
7
Сомалья
29
Машаш
10
Дурмаз
9
Саного
9
Саного
10
Дурмаз
Остались в запасе
Монако
Тулуза
27
Адама Дьякаби
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
4
Иссиага Силла
ЛЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Монако - Тулуза
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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