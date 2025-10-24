25 октября на стадионе «Фолькспаркштадион» состоится матч 8-го тура Бундеслиги между «Гамбургом» и «Вольфсбургом». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но хозяева выглядят увереннее и набрали неплохой ход в последних турах.

«Гамбург»

Команда идeт на 11-м месте с 8 очками и демонстрирует умеренно стабильную игру. В прошлом туре «Гамбург» уступил «РБ Лейпцигу» (1:2), но до этого разгромил «Майнц» (4:0) и сыграл вничью с «Унионом» (0:0). За последние пять встреч клуб забил 7 и пропустил 8 голов, показывая более сбалансированный футбол, чем на старте сезона. Райан Филипп с тремя мячами остаeтся главным бомбардиром команды. В домашних матчах «Гамбург» традиционно действует активно, делает ставку на прессинг и стандартные ситуации.

«Вольфсбург»

Клуб переживает тяжeлый период: 15-е место и всего 5 очков после семи туров. «Вольфсбург» проиграл «Штутгарту» (0:3) и продлил серию поражений до четырeх. За последние пять матчей команда забила всего один гол, при этом пропустив десять. При всех кадровых возможностях «Вольфсбург» теряет уверенность в атаке и крайне нестабилен в защите – особенно в выездных встречах, где часто допускает позиционные ошибки.

Факты о командах

«Гамбург»

В последних 5 матчах: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения

В среднем: 1.40 забито, 1.60 пропущено

Забивает в 4 из 5 последних игр

«Вольфсбург»

5 поражений подряд

В среднем: 0.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 9 матчах подряд

Прогноз на матч «Гамбург» – «Вольфсбург»

На фоне кризиса «Вольфсбурга» хозяева выглядят фаворитом. «Гамбург» прибавил в организации игры и в атаке, а поддержка домашних трибун делает его ещe опаснее. «Вольфсбург» же продолжает терять очки, а голевая засуха и частые провалы в обороне снижают шансы на положительный результат.

Скорее всего, «Гамбург» будет контролировать игру через владение и быстрые атаки. Гости постараются сыграть осторожно, но их оборона вряд ли справится с давлением. Матч может завершиться уверенной победой хозяев с несколькими забитыми мячами.

Рекомендованные ставки