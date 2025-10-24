Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Гамбург» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2025 с коэффициентом 2.00

24 октября 2025 11:19
Гамбург - Вольфсбург
25 окт. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Гамбурга»
Сделать ставку

25 октября на стадионе «Фолькспаркштадион» состоится матч 8-го тура Бундеслиги между «Гамбургом» и «Вольфсбургом». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но хозяева выглядят увереннее и набрали неплохой ход в последних турах.

«Гамбург»

Команда идeт на 11-м месте с 8 очками и демонстрирует умеренно стабильную игру. В прошлом туре «Гамбург» уступил «РБ Лейпцигу» (1:2), но до этого разгромил «Майнц» (4:0) и сыграл вничью с «Унионом» (0:0). За последние пять встреч клуб забил 7 и пропустил 8 голов, показывая более сбалансированный футбол, чем на старте сезона. Райан Филипп с тремя мячами остаeтся главным бомбардиром команды. В домашних матчах «Гамбург» традиционно действует активно, делает ставку на прессинг и стандартные ситуации.

«Вольфсбург»

Клуб переживает тяжeлый период: 15-е место и всего 5 очков после семи туров. «Вольфсбург» проиграл «Штутгарту» (0:3) и продлил серию поражений до четырeх. За последние пять матчей команда забила всего один гол, при этом пропустив десять. При всех кадровых возможностях «Вольфсбург» теряет уверенность в атаке и крайне нестабилен в защите – особенно в выездных встречах, где часто допускает позиционные ошибки.

Факты о командах

«Гамбург»

  • В последних 5 матчах: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения
  • В среднем: 1.40 забито, 1.60 пропущено
  • Забивает в 4 из 5 последних игр

«Вольфсбург»

  • 5 поражений подряд
  • В среднем: 0.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 9 матчах подряд

Личные встречи
17% (4)
43% (10)
39% (9)
23
Забитых мячей
33
1
В среднем за матч
1.43
4:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вольфсбург
1 : 3
28.04.2018
Гамбург
Германия. Бундеслига, 15 тур
Гамбург
0 : 0
09.12.2017
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 34 тур
Гамбург
2 : 1
20.05.2017
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вольфсбург
1 : 0
21.01.2017
Гамбург
Германия. Бундеслига, 33 тур
Гамбург
0 : 1
07.05.2016
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсбург
1 : 1
12.12.2015
Гамбург
Германия. Бундеслига, 28 тур
Гамбург
0 : 2
11.04.2015
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсбург
2 : 0
09.11.2014
Гамбург
Кубок Телеком, 1/2 финала
Гамбург
0 : 0
26.07.2014
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 31 тур
Гамбург
1 : 3
19.04.2014
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вольфсбург
1 : 1
29.11.2013
Гамбург
Германия. Бундеслига, 32 тур
Гамбург
1 : 1
05.05.2013
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
1 : 1
02.12.2012
Гамбург
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вольфсбург
2 : 1
23.03.2012
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Гамбург
1 : 1
22.10.2011
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсбург
0 : 1
12.02.2011
Гамбург
Германия. Бундеслига, 5 тур
Гамбург
1 : 3
22.09.2010
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 20 тур
Гамбург
1 : 1
29.01.2010
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вольфсбург
2 : 4
23.08.2009
Гамбург
Германия. Бундеслига, 22 тур
Гамбург
1 : 3
01.03.2009
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.09.2008
Гамбург
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
1 : 1
22.03.2008
Гамбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Гамбург
2 : 2
29.09.2007
Вольфсбург
Показать все

Прогноз на матч «Гамбург» – «Вольфсбург»

На фоне кризиса «Вольфсбурга» хозяева выглядят фаворитом. «Гамбург» прибавил в организации игры и в атаке, а поддержка домашних трибун делает его ещe опаснее. «Вольфсбург» же продолжает терять очки, а голевая засуха и частые провалы в обороне снижают шансы на положительный результат.

Скорее всего, «Гамбург» будет контролировать игру через владение и быстрые атаки. Гости постараются сыграть осторожно, но их оборона вряд ли справится с давлением. Матч может завершиться уверенной победой хозяев с несколькими забитыми мячами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Гамбурга» – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

2.00
Победа «Гамбурга»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Германия. Бундеслига Вольфсбург Гамбург
Другие прогнозы
25.10.2025
12:00
1.75
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сибирь - Алания
Тотал меньше 2.5 голов
25.10.2025
14:00
2.00
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан - Динамо Мн
Ф1 (+1,5)
25.10.2025
14:00
2.95
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Текстильщик - Волгарь
Победа «Волгаря»
25.10.2025
14:00
1.57
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак - Оренбург
Победа «Спартака» с форой -1
25.10.2025
15:00
1.78
Испания. Примера, 10 тур
Жирона - Овьедо
Победа «Жироны»
25.10.2025
15:30
1.73
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Карпаты - Рух
Индивидуальный тотал «Карпат» больше 1,5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 