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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Вольфсбург
Гамбург - Вольфсбург: обзор матча 07 мая 2016
Гамбург
07.05.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
0 : 1
Завершен
Вольфсбург
73'
Л. Густаво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Вольфсбург
90'
Замена
Б. Дост
️️️️
М. Крузе
Замена
Клебер
️️️️
Л. Холтби
84'
78'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
М. Шефер
Замена
Н. Бауи
️️️️
М. Грегоритч
74'
73'
ГОЛ! 0:1!
Л. Густаво
Пас отдал
Налдо
Замена
И. Олич
️️️️
П. Ласогга
64'
55'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
К. Треш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
3
Клебер
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
21
Набиль Бауи
ЦФ
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
32
Леандро Путаро
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
4-4-2
33
Дробны
4
Спахич
22
Озтрзолек
2
Сакаи
5
Джуру
20
Качар
90
Холтби
16
Иличевич
14
Хант
10
Ласогга
11
Грегоритч
4-1-4-1
1
Кастелс
20
Виейринья
27
Налдо
4
Данте
4
Шефер
14
Густаво
20
Шюррле
28
Треш
30
Зегуйн
27
Арнольд
10
Крузе
90
Холтби
3
Клебер
3
Клебер
90
Холтби
10
Ласогга
40
Олич
40
Олич
10
Ласогга
11
Грегоритч
21
Бауи
21
Бауи
11
Грегоритч
28
Треш
20
Калиджиури
20
Калиджиури
28
Треш
4
Шефер
23
Гилявоги
23
Гилявоги
4
Шефер
10
Крузе
12
Дост
12
Дост
10
Крузе
Остались в запасе
Гамбург
Вольфсбург
12
Том Миккель
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
16
Диего Бенальо
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
32
Леандро Путаро
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Остались в запасе
16
Диего Бенальо
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
32
Леандро Путаро
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Гамбург - Вольфсбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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