Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Гамбург
Вольфсбург - Гамбург: обзор матча 12 декабря 2015
Вольфсбург
12.12.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Гамбург
78'
М. Арнольд
21'
Н. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Гамбург
Замена
С. Юнг
️️️️
Ю. Дракслер
90'
90'
Замена
Д. Дикмайер
️️️️
Н. Мюллер
85'
Замена
С. Шипплок
️️️️
П. Ласогга
82'
Желтая карточка
М. Грегоритч
81'
Замена
А. Хант
️️️️
И. Иличевич
ГОЛ! 1:1!
М. Арнольд
Пас отдал
Виейринья
78'
74'
Желтая карточка
М. Озтрзолек
Желтая карточка
Ю. Дракслер
71'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
А. Шюррле
63'
58'
Желтая карточка
Д. Юнг
Замена
Б. Дост
️️️️
К. Треш
45'
21'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мюллер
16'
Желтая карточка
П. Ласогга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
10
Золтан Штибер
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Бенальо
4
Шефер
27
Налдо
20
Виейринья
4
Данте
23
Гилявоги
28
Треш
27
Арнольд
20
Шюррле
7
Дракслер
10
Крузе
3-2-3-2
15
Адлер
2
Сакаи
4
Спахич
22
Озтрзолек
21
Юнг
3
Клебер
9
Мюллер
90
Холтби
16
Иличевич
11
Грегоритч
10
Ласогга
20
Шюррле
20
Калиджиури
20
Калиджиури
20
Шюррле
7
Дракслер
2
Юнг
2
Юнг
7
Дракслер
28
Треш
12
Дост
12
Дост
28
Треш
9
Мюллер
2
Дикмайер
2
Дикмайер
9
Мюллер
16
Иличевич
14
Хант
14
Хант
16
Иличевич
10
Ласогга
22
Шипплок
22
Шипплок
10
Ласогга
Остались в запасе
Вольфсбург
Гамбург
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
33
Ярослав Дробны
ВР
21
Марсело Диас
ОП
10
Золтан Штибер
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
21
Марсело Диас
ОП
10
Золтан Штибер
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Вольфсбург - Гамбург
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Фольксваген
Новости команд
Все
Вольфсбург
Гамбург
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+