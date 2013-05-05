Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Вольфсбург
Гамбург - Вольфсбург: обзор матча 05 мая 2013
Гамбург
05.05.2013, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
45'
Р. ван дер Ваарт
65'
М. Хасебе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Вольфсбург
90'
+2
Желтая карточка
И. Перишич
Желтая карточка
Д. Дикмайер
90'
Замена
Д. Брума
️️️️
Ж. Гин Лам
88'
85'
Замена
М. Шефер
️️️️
Виейринья
Замена
М. Байстер
️️️️
П. Ирачек
84'
Замена
И. Иличевич
️️️️
Т. Ринкон
78'
65'
ГОЛ! 1:1!
М. Хасебе
Пас отдал
И. Перишич
64'
Замена
Б. Дост
️️️️
И. Олич
64'
Замена
И. Перишич
️️️️
М. Арнольд
Желтая карточка
Т. Ринкон
60'
ГОЛ! 1:0!
Р. ван дер Ваарт
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
45'
31'
Желтая карточка
Виейринья
Желтая карточка
Х. Сон
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Петр Ирачек
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
26
Жи Гин Лам
ПП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
10
Диего
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Гамбург
30
Свен Нойхаус
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
12
Бас Дост
ЦФ
3-4-2-1
33
Дробны
16
Вестерманн
41
Райкович
2
Дикмайер
8
Ирачек
8
Ринкон
47
Бадель
26
Лам
7
Сон
8
ван дер Ваарт
9
Руднев
3-2-3-1-1
16
Бенальо
20
Виейринья
31
Кнохе
27
Налдо
20
Хасебе
13
Родригес
27
Арнольд
8
Полак
34
Медойевич
10
Диего
40
Олич
26
Лам
25
Брума
25
Брума
26
Лам
8
Ринкон
16
Иличевич
16
Иличевич
8
Ринкон
8
Ирачек
9
Байстер
9
Байстер
8
Ирачек
27
Арнольд
14
Перишич
14
Перишич
27
Арнольд
20
Виейринья
4
Шефер
4
Шефер
20
Виейринья
40
Олич
12
Дост
12
Дост
40
Олич
Остались в запасе
Гамбург
Вольфсбург
7
Джакопо Сала
ЦП
30
Свен Нойхаус
ВР
20
Гойко Качар
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
1
Марвин Хитц
ВР
23
Фагнер
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
30
Свен Нойхаус
ВР
20
Гойко Качар
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
23
Фагнер
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Гамбург - Вольфсбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Новости команд
Все
Гамбург
Вольфсбург
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+