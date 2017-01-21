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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Гамбург
Вольфсбург - Гамбург: обзор матча 21 января 2017
Вольфсбург
21.01.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Гамбург
83'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Гамбург
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
П. Нтеп
89'
Желтая карточка
Л. Густаво
85'
84'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
М. Озтрзолек
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
П. Нтеп
83'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Ю. Малли
80'
Замена
Виейринья
️️️️
Д. Калиджиури
69'
37'
Желтая карточка
М. Озтрзолек
33'
Вторая желтая
А. Экдаль
Желтая карточка
Д. Бенальо
33'
28'
Желтая карточка
А. Экдаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Альбин Экдаль
ПП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Борха Майорал
ЦФ
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Финн Порат
ЦП
16
Василие Яньичич
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
2-2-2-2-2
16
Бенальо
13
Родригес
25
Брума
14
Густаво
23
Гилявоги
30
Зегуйн
31
Герхардт
10
Малли
20
Калиджиури
27
Гомес
29
Нтеп
3-2-3-1-1
26
Матениа
3
Маврай
14
Пападопулос
2
Сакаи
22
Озтрзолек
3
Дуглас Сантос
8
Экдаль
9
Мюллер
90
Холтби
18
Костич
17
Вуд
20
Калиджиури
20
Виейринья
20
Виейринья
20
Калиджиури
29
Нтеп
16
Блащиковски
16
Блащиковски
29
Нтеп
10
Малли
9
Майорал
9
Майорал
10
Малли
22
Озтрзолек
11
Грегоритч
11
Грегоритч
22
Озтрзолек
Остались в запасе
Вольфсбург
Гамбург
38
Яннес Хорн
ЛЗ
1
Коэн Кастелс
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
27
Финн Порат
ЦП
12
Том Миккель
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
16
Василие Яньичич
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
38
Яннес Хорн
ЛЗ
1
Коэн Кастелс
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
Остались в запасе
27
Финн Порат
ЦП
12
Том Миккель
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
16
Василие Яньичич
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Вольфсбург - Гамбург
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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