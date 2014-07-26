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Гамбург - Вольфсбург
Гамбург - Вольфсбург: обзор матча 26 июля 2014
Гамбург
26.07.2014, суббота, 20:30
Кубок Телеком, 1/2 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Вольфсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гамбург - Вольфсбург
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0
0
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0
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- : -
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Информация о матче
Стадион:
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