20 октября в 15-м туре Первой лиги московское «Торпедо» примет ярославский «Шинник». Обе команды находятся в разных частях таблицы, но в последних турах показывают схожую нестабильность. Для хозяев это шанс выбраться из зоны вылета, а для гостей – вернуть уверенность после трeх поражений подряд.

«Торпедо»

Столичный клуб замыкает турнирную таблицу, но при этом демонстрирует прогресс. В последних пяти матчах команда забила 10 голов – один из лучших показателей среди аутсайдеров. В прошлом туре «Торпедо» увезло ничью из Тулы (2:2), а несколькими днями ранее разгромило «Велес» в Кубке России (3:0). Владислав Шитов в отличной форме – 3 мяча за 6 матчей. Проблемой остаeтся оборона, которая пропускает в среднем 1.4 гола за игру, но в атаке команда действует уверенно и создаeт много моментов.

«Шинник»

Ярославская команда переживает спад – три поражения подряд и проблемы с реализацией. После неудачи с «Факелом» (0:1) коллектив опустился на 10-е место. Тем не менее «Шинник» способен навязать борьбу: в последних пяти матчах команда забила 8 голов и пропустила 6. Илья Стефанович остаeтся ключевой фигурой в атаке (3 гола за 5 встреч), но отсутствие стабильности в обороне мешает набирать очки. Гости действуют активно, однако нередко теряют концентрацию во втором тайме.

Факты о командах

«Торпедо»

10 забитых и 7 пропущенных в последних 5 матчах

В среднем: 2.0 забито и 1.4 пропущено за игру

Забивает в 5 последних матчах подряд

Победа 3:0 в Кубке России в последнем поединке

Владислав Шитов – 3 гола в 6 матчах

«Шинник»

Проигрывает в 3 последних матчах

В 5 встречах: 8 забитых и 6 пропущенных

Средние показатели: 1.6 забито и 1.2 пропущено

Пропускает в 3 матчах подряд

Илья Стефанович – лучший бомбардир (3 гола)

Прогноз на матч «Торпедо» – «Шинник»

Команды подходят к матчу с разным эмоциональным фоном. «Торпедо» набрало уверенность после успешных игр и демонстрирует прогресс в атаке. «Шинник» же переживает спад, теряя очки даже в равных матчах. При этом оба клуба достаточно результативны в последних турах, что увеличивает шансы на обмен голами. Хозяева наверняка постараются сыграть агрессивно и взять инициативу с первых минут, а гости будут искать шансы на контратаках.

Ожидается открытый матч с обилием моментов у ворот обеих команд. Оптимальными выглядят ставки на голы обеих сторон и осторожная подстраховка в пользу хозяев, которые набрали неплохой ход.

Рекомендованные ставки