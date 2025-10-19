Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Торпедо» – «Шинник»: прогноз и ставки на матч 20 октября 2025 с коэффициентом 1.92

19 октября 2025 8:01
Торпедо - Шинник
20 окт. 2025, понедельник 19:30 | Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.92
Обе забьют
Сделать ставку

20 октября в 15-м туре Первой лиги московское «Торпедо» примет ярославский «Шинник». Обе команды находятся в разных частях таблицы, но в последних турах показывают схожую нестабильность. Для хозяев это шанс выбраться из зоны вылета, а для гостей – вернуть уверенность после трeх поражений подряд.

«Торпедо»

Столичный клуб замыкает турнирную таблицу, но при этом демонстрирует прогресс. В последних пяти матчах команда забила 10 голов – один из лучших показателей среди аутсайдеров. В прошлом туре «Торпедо» увезло ничью из Тулы (2:2), а несколькими днями ранее разгромило «Велес» в Кубке России (3:0). Владислав Шитов в отличной форме – 3 мяча за 6 матчей. Проблемой остаeтся оборона, которая пропускает в среднем 1.4 гола за игру, но в атаке команда действует уверенно и создаeт много моментов.

«Шинник»

Ярославская команда переживает спад – три поражения подряд и проблемы с реализацией. После неудачи с «Факелом» (0:1) коллектив опустился на 10-е место. Тем не менее «Шинник» способен навязать борьбу: в последних пяти матчах команда забила 8 голов и пропустила 6. Илья Стефанович остаeтся ключевой фигурой в атаке (3 гола за 5 встреч), но отсутствие стабильности в обороне мешает набирать очки. Гости действуют активно, однако нередко теряют концентрацию во втором тайме.

Факты о командах

«Торпедо»

  • 10 забитых и 7 пропущенных в последних 5 матчах
  • В среднем: 2.0 забито и 1.4 пропущено за игру
  • Забивает в 5 последних матчах подряд
  • Победа 3:0 в Кубке России в последнем поединке
  • Владислав Шитов – 3 гола в 6 матчах

«Шинник»

  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • В 5 встречах: 8 забитых и 6 пропущенных
  • Средние показатели: 1.6 забито и 1.2 пропущено
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • Илья Стефанович – лучший бомбардир (3 гола)

Личные встречи
39% (14)
28% (10)
33% (12)
42
Забитых мячей
31
1.17
В среднем за матч
0.86
4:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 32 тур
Торпедо
1 : 0
11.05.2025
Шинник
Россия. Первая лига, 11 тур
Шинник
1 : 1
21.09.2024
Торпедо
Россия. Первая лига, 33 тур
Торпедо
1 : 1
20.05.2024
Шинник
Россия. Первая лига, 16 тур
Шинник
1 : 1
28.10.2023
Торпедо
Россия. ФНЛ, 42 тур
Торпедо
0 : 1
15.05.2021
Шинник
Россия. Кубок, 1/64 финала
Торпедо
1 : 2
26.08.2020
Шинник
Россия. ФНЛ, 1 тур
Шинник
1 : 0
02.08.2020
Торпедо
Россия. ФНЛ, 16 тур
Торпедо
2 : 0
05.10.2019
Шинник
Россия. Кубок, 1/32 финала
Торпедо
2 : 0
22.08.2018
Шинник
Россия. Кубок ФНЛ, 3 тур
Шинник
1 : 2
17.02.2014
Торпедо
Россия. ФНЛ, 23 тур
Торпедо
1 : 0
10.11.2013
Шинник
Россия. ФНЛ, 5 тур
Шинник
2 : 1
28.07.2013
Торпедо
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
3 : 2
12.11.2012
Торпедо
Россия. ФНЛ, 5 тур
Торпедо
1 : 0
06.08.2012
Шинник
Россия. ФНЛ, 50 тур
Шинник
1 : 0
03.05.2012
Торпедо
Россия. ФНЛ, 43 тур
Торпедо
1 : 1
31.03.2012
Шинник
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
0 : 4
22.08.2011
Торпедо
Россия. ФНЛ, 4 тур
Торпедо
1 : 0
18.04.2011
Шинник
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Торпедо
1 : 1
25.11.2006
Шинник
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Шинник
1 : 1
13.08.2006
Торпедо
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Шинник
1 : 3
01.10.2005
Торпедо
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Торпедо
0 : 0
28.05.2005
Шинник
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Шинник
3 : 1
29.08.2004
Торпедо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Торпедо
2 : 0
15.05.2004
Шинник
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Торпедо
1 : 1
24.08.2003
Шинник
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Шинник
1 : 1
31.05.2003
Торпедо
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Торпедо
2 : 0
10.08.2002
Шинник
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Шинник
2 : 1
13.05.2002
Торпедо
Чемпионат России, 21 тур
Шинник
1 : 0
21.08.1999
Торпедо
Чемпионат России, 7 тур
Торпедо
0 : 0
15.05.1999
Шинник
Чемпионат России, 16 тур
Торпедо
0 : 1
15.07.1998
Шинник
Чемпионат России, 1 тур
Шинник
1 : 0
28.03.1998
Торпедо
Чемпионат России, 18 тур
Торпедо
1 : 2
16.07.1997
Шинник
Чемпионат России, 1 тур
Шинник
1 : 3
17.03.1997
Торпедо
Чемпионат России. Первый этап, 12 тур
Торпедо
1 : 0
02.07.1992
Шинник
Чемпионат России. Первый этап, 3 тур
Шинник
0 : 2
08.04.1992
Торпедо
Показать все

Прогноз на матч «Торпедо» – «Шинник»

Команды подходят к матчу с разным эмоциональным фоном. «Торпедо» набрало уверенность после успешных игр и демонстрирует прогресс в атаке. «Шинник» же переживает спад, теряя очки даже в равных матчах. При этом оба клуба достаточно результативны в последних турах, что увеличивает шансы на обмен голами. Хозяева наверняка постараются сыграть агрессивно и взять инициативу с первых минут, а гости будут искать шансы на контратаках.

Ожидается открытый матч с обилием моментов у ворот обеих команд. Оптимальными выглядят ставки на голы обеих сторон и осторожная подстраховка в пользу хозяев, которые набрали неплохой ход.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.92
  • Фора «Торпедо» (0) – коэффициент 2.00

1.92
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига Шинник Торпедо
Другие прогнозы
19.10.2025
14:00
1.50
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Коломна - Динамо Вг
Победа «Динамо Вологда»
19.10.2025
17:45
1.95
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Хераклес - Фейеноорд
Победа «Фейеноорда» с форой -1,5
19.10.2025
17:45
3.65
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Халидж - Аль-Рияд
Ничья
19.10.2025
18:00
1.74
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты - Эпицентр
Победа «Карпат» и тотал больше 1,5
19.10.2025
18:10
1.75
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Таавун - Дамак
Победа «Аль-Таавуна»
19.10.2025
18:15
2.95
Франция. Лига 1, 8 тур
Лорьян - Брест
Победа «Бреста»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 