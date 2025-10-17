Введите ваш ник на сайте
«Анжер» – «Монако»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2025 с коэффициентом 1.6

17 октября 2025 9:49
Анжер - Монако
18 окт. 2025, суббота 20:00 | Франция. Лига 1, 8 тур
1.60
Победа «Монако»
18 октября на стадионе «Стад Раймон Копа» состоится матч 8-го тура Лиги 1, где «Анжер» попытается прервать серию поражений, принимая атакующий «Монако». Команды находятся на разных полюсах таблицы и показывают противоположную динамику в результатах.

«Анжер»

Коллектив идeт 17-м с пятью очками после семи туров и переживает тяжeлый период. Последние три матча завершились поражениями, включая разгром от «Страсбура» (0:5). Команда забивает мало – всего два гола за пять игр, и при этом стабильно пропускает.Основные проблемы – слабая игра в обороне и нестабильность в центре поля. Защита допускает ошибки при стандартах и позиционной обороне, а в атаке всe держится на индивидуальных действиях Химада Абделли. На домашнем поле «Анжер» выглядит немного увереннее, но без качественного преобразования игры в обороне рассчитывать на успех будет сложно.

«Монако»

Клуб из княжества идeт на пятом месте с 13 очками и демонстрирует яркий атакующий футбол. В предыдущем туре «Монако» сыграл вничью с «Ниццей» (2:2), до этого победил «Мец» (5:2). Команда забивает больше всех в Лиге 1 – 16 мячей за семь туров.Ансу Фати находится в великолепной форме – шесть голов за пять матчей. Однако оборонительная линия остаeтся слабым звеном: 13 пропущенных мячей за пять встреч. «Монако» не боится играть первым номером даже в гостях, но из-за этого часто оставляет свободные зоны для контратак соперника.

Факты о командах

«Анжер»

  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 6 встречах подряд
  • В среднем: 0.4 забито, 2.0 пропущено (последние 5 игр)
  • 17-е место и 5 очков в таблице

«Монако»

  • Забивает в 7 матчах подряд
  • Пропускает в 13 последних встречах
  • В среднем: 2.2 забито, 2.6 пропущено (последние 5 игр)
  • 5-е место и 13 очков

Личные встречи
17% (3)
11% (2)
72% (13)
10
Забитых мячей
27
0.56
В среднем за матч
1.5
3:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 26 тур
Анжер
0 : 2
15.03.2025
Монако
Франция. Лига 1, 10 тур
Монако
0 : 1
01.11.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 34 тур
Анжер
1 : 2
07.05.2023
Монако
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
2 : 0
30.10.2022
Анжер
Франция. Лига 1, 35 тур
Монако
2 : 0
01.05.2022
Анжер
Франция. Лига 1, 16 тур
Анжер
1 : 3
01.12.2021
Монако
Франция. Лига 1, 34 тур
Анжер
0 : 1
25.04.2021
Монако
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
3 : 0
09.01.2021
Анжер
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
1 : 0
04.02.2020
Анжер
Франция. Лига 1, 18 тур
Анжер
0 : 0
14.12.2019
Монако
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
2 : 2
02.03.2019
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Монако
0 : 1
25.09.2018
Анжер
Франция. Лига 1, 25 тур
Анжер
0 : 4
10.02.2018
Монако
Франция. Лига 1, 16 тур
Монако
1 : 0
02.12.2017
Анжер
Франция. Лига 1, 32 тур
Анжер
0 : 1
08.04.2017
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Монако
2 : 1
24.09.2016
Анжер
Франция. Лига 1, 23 тур
Анжер
3 : 0
30.01.2016
Монако
Франция. Лига 1, 12 тур
Монако
1 : 0
01.11.2015
Анжер
Прогноз на матч «Анжер» – «Монако»

Разрыв в уровне команд очевиден: «Монако» значительно сильнее по подбору исполнителей и качеству игры в атаке. Даже при регулярных ошибках в обороне гости стабильно забивают и создают множество моментов. «Анжер» же пребывает в игровом кризисе и не демонстрирует признаков улучшения.При этом можно ожидать открытый сценарий: хозяева, стремясь реабилитироваться после 0:5, не станут полностью закрываться, что лишь добавит шансов «Монако» на контратаках. Учитывая текущую форму обеих сторон, гости выглядят явным фаворитом, а матч, скорее всего, получится результативным.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Монако» – коэффициент 1.6
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.91

Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Монако Анжер
