18 октября на стадионе «Стад Раймон Копа» состоится матч 8-го тура Лиги 1, где «Анжер» попытается прервать серию поражений, принимая атакующий «Монако». Команды находятся на разных полюсах таблицы и показывают противоположную динамику в результатах.

«Анжер»

Коллектив идeт 17-м с пятью очками после семи туров и переживает тяжeлый период. Последние три матча завершились поражениями, включая разгром от «Страсбура» (0:5). Команда забивает мало – всего два гола за пять игр, и при этом стабильно пропускает.Основные проблемы – слабая игра в обороне и нестабильность в центре поля. Защита допускает ошибки при стандартах и позиционной обороне, а в атаке всe держится на индивидуальных действиях Химада Абделли. На домашнем поле «Анжер» выглядит немного увереннее, но без качественного преобразования игры в обороне рассчитывать на успех будет сложно.

«Монако»

Клуб из княжества идeт на пятом месте с 13 очками и демонстрирует яркий атакующий футбол. В предыдущем туре «Монако» сыграл вничью с «Ниццей» (2:2), до этого победил «Мец» (5:2). Команда забивает больше всех в Лиге 1 – 16 мячей за семь туров.Ансу Фати находится в великолепной форме – шесть голов за пять матчей. Однако оборонительная линия остаeтся слабым звеном: 13 пропущенных мячей за пять встреч. «Монако» не боится играть первым номером даже в гостях, но из-за этого часто оставляет свободные зоны для контратак соперника.

Факты о командах

«Анжер»

Проигрывает в 3 последних матчах

Пропускает в 6 встречах подряд

В среднем: 0.4 забито, 2.0 пропущено (последние 5 игр)

17-е место и 5 очков в таблице

«Монако»

Забивает в 7 матчах подряд

Пропускает в 13 последних встречах

В среднем: 2.2 забито, 2.6 пропущено (последние 5 игр)

5-е место и 13 очков

Прогноз на матч «Анжер» – «Монако»

Разрыв в уровне команд очевиден: «Монако» значительно сильнее по подбору исполнителей и качеству игры в атаке. Даже при регулярных ошибках в обороне гости стабильно забивают и создают множество моментов. «Анжер» же пребывает в игровом кризисе и не демонстрирует признаков улучшения.При этом можно ожидать открытый сценарий: хозяева, стремясь реабилитироваться после 0:5, не станут полностью закрываться, что лишь добавит шансов «Монако» на контратаках. Учитывая текущую форму обеих сторон, гости выглядят явным фаворитом, а матч, скорее всего, получится результативным.

Рекомендованные ставки