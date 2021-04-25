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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Монако
Анжер - Монако: обзор матча 25 апреля 2021
Анжер
25.04.2021, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 34 тур
0 : 1
Завершен
Монако
79'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Монако
Замена
Д. Кабо
️️️️
М. Павлович
82'
Замена
М. Чо
️️️️
М. Лаж
82'
79'
ГОЛ! 0:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Ю. Фофана
79'
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
А. Дисаси
79'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
А. Головин
Желтая карточка
З. Халед
74'
74'
Желтая карточка
В. Бен-Йеддер
Замена
С. Тиуб
️️️️
Т. Мангани
71'
Замена
З. Халед
️️️️
Л. Диони
71'
59'
Замена
Б. Бадьяшиль
️️️️
Р. Агилар
57'
Желтая карточка
О. Чуамени
Желтая карточка
В. Мансе
45'
+1
Замена
С. Баокен
️️️️
И. Амаду
28'
18'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
С. Йоветич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Ибраим Амаду
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
22
Зинедин Халед
ОП
14
Антонен Бобишон
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
11
Ноа Фатар
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
19
Джимми Кабо
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Монако
1
Вито Манноне
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
12
Флорентину
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Бернардони
4
Павлович
8
Траоре
29
Томас
15
Мансе
10
Амаду
15
Капелле
29
Кулибали
6
Мангани
28
Лаж
99
Диони
3-3-1-1-2
23
Леком
2
Агилар
3
Марипан
21
Дисаси
19
Сидибе
14
Чуамени
12
Энрике
24
Фофана
10
Головин
9
Йоветич
31
Фолланд
28
Лаж
50
Чо
50
Чо
28
Лаж
99
Диони
22
Халед
22
Халед
99
Диони
6
Мангани
9
Тиуб
9
Тиуб
6
Мангани
4
Павлович
19
Кабо
19
Кабо
4
Павлович
10
Амаду
13
Баокен
13
Баокен
10
Амаду
21
Дисаси
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
21
Дисаси
2
Агилар
5
Бадьяшиль
5
Бадьяшиль
2
Агилар
10
Головин
4
Фабрегас
4
Фабрегас
10
Головин
9
Йоветич
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
9
Йоветич
Остались в запасе
Анжер
Монако
16
Людовик Бутель
ВР
14
Антонен Бобишон
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
11
Ноа Фатар
ПВ
Главный тренер
Стефан Мулен
1
Вито Манноне
ВР
12
Флорентину
ОП
69
Виллем Геббельс
ЛВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
14
Антонен Бобишон
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
11
Ноа Фатар
ПВ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
12
Флорентину
ОП
69
Виллем Геббельс
ЛВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Анжер - Монако
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
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