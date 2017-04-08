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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Монако
Анжер - Монако: обзор матча 08 апреля 2017
Анжер
08.04.2017, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 32 тур
0 : 1
Завершен
Монако
61'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Монако
90'
Замена
Д. Сидибе
️️️️
Н. Дирар
Желтая карточка
Ш. Ндойе
84'
83'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Р. Фалькао
Замена
Ж. Суну
️️️️
Б. Сантамария
81'
77'
Желтая карточка
Н. Дирар
Желтая карточка
Т. Мангани
77'
65'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Б. Силва
Замена
Ж. Бамба
️️️️
К. Берижо
64'
Замена
Н. Пепе
️️️️
К. Токо Экамби
62'
61'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
Н. Дирар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
6
Томас Мангани
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
17
Шейх Ндойе
ПП
9
Карл Токо Экамби
ЛФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
9
Кевин Берижо
РФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Фабиньо
ОП
20
Бернарду Силва
АП
8
Набиль Дирар
ПП
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
27
Феребори Доре
ЦФ
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
11
Ирвин Кардона
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
3-1-3-3
30
Летеллье
8
Траоре
29
Томас
15
Мансе
7
Сантамария
6
Мангани
15
Капелле
17
Ндойе
9
Экамби
18
Дьедиу
9
Берижо
4-2-1-1-2
1
Субашич
6
Туре
15
Глик
21
Жемерсон
23
Менди
8
Бакайоко
6
Фабиньо
8
Дирар
20
Силва
9
Фалькао
98
Жермен
9
Берижо
19
Бамба
19
Бамба
9
Берижо
9
Экамби
19
Пепе
19
Пепе
9
Экамби
7
Сантамария
91
Суну
91
Суну
7
Сантамария
20
Силва
18
Лемар
18
Лемар
20
Силва
8
Дирар
19
Сидибе
19
Сидибе
8
Дирар
9
Фалькао
8
Моутинью
8
Моутинью
9
Фалькао
Остались в запасе
Анжер
Монако
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
27
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
11
Ирвин Кардона
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
27
Феребори Доре
ЦФ
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
11
Ирвин Кардона
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Анжер - Монако
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Стад Раймон Копа
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