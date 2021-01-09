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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Анжер
Монако - Анжер: обзор матча 09 января 2021
Монако
09.01.2021, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
3 : 0
Завершен
Анжер
40'
Г. Марипан
72'
К. Фолланд
81'
С. Йоветич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Анжер
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
К. Энрике
85'
Замена
Р. Агилар
️️️️
С. Диоп
84'
Замена
А. Дисаси
️️️️
Б. Бадьяшиль
84'
ГОЛ! 3:0!
С. Йоветич
Пас отдал
К. Фолланд
81'
Замена
С. Йоветич
️️️️
В. Бен-Йеддер
78'
76'
Замена
А. Бобишон
️️️️
А. Фульини
76'
Замена
С. Тиуб
️️️️
Д. Кабо
ГОЛ! 2:0!
К. Фолланд
Пас отдал
К. Энрике
72'
Замена
А. Головин
️️️️
Ж. Мартинш
67'
57'
Замена
М. Лаж
️️️️
П. Капелле
56'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
И. Амаду
56'
Замена
С. Баокен
️️️️
Л. Диони
ГОЛ! 1:0!
Г. Марипан
Пас отдал
К. Фолланд
40'
Желтая карточка
К. Фолланд
29'
Желтая карточка
Б. Бадьяшиль
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Ибраим Амаду
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Монако
1
Вито Манноне
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Александр Головин
АП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Леком
12
Энрике
3
Марипан
5
Бадьяшиль
19
Сидибе
14
Чуамени
24
Фофана
10
Диоп
10
Мартинш
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
4-1-3-1-1
13
Бернардони
15
Мансе
29
Томас
8
Траоре
21
Думбия
10
Амаду
6
Мангани
10
Фульини
15
Капелле
19
Кабо
99
Диони
12
Энрике
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
12
Энрике
10
Диоп
2
Агилар
2
Агилар
10
Диоп
5
Бадьяшиль
21
Дисаси
21
Дисаси
5
Бадьяшиль
10
Мартинш
10
Головин
10
Головин
10
Мартинш
10
Бен-Йеддер
9
Йоветич
9
Йоветич
10
Бен-Йеддер
19
Кабо
9
Тиуб
9
Тиуб
19
Кабо
15
Капелле
28
Лаж
28
Лаж
15
Капелле
10
Амаду
29
Кулибали
29
Кулибали
10
Амаду
10
Фульини
14
Бобишон
14
Бобишон
10
Фульини
99
Диони
13
Баокен
13
Баокен
99
Диони
Остались в запасе
Монако
Анжер
69
Виллем Геббельс
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
69
Виллем Геббельс
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Остались в запасе
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Монако - Анжер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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