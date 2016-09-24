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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Анжер
Монако - Анжер: обзор матча 24 сентября 2016
Монако
24.09.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 7 тур
2 : 1
Завершен
Анжер
66'
К. Глик
76'
Д. Нвакаеме (АГ)
55'
Ф. Дьедиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Анжер
86'
Замена
Ф. Доре
️️️️
Б. Сантамария
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Нвакаеме
76'
75'
Желтая карточка
Д. Нвакаеме
Желтая карточка
Фабиньо
73'
71'
Замена
Д. Нвакаеме
️️️️
Ф. Дьедиу
Замена
Фабиньо
️️️️
Ж. Моутинью
71'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Б. Силва
69'
67'
Замена
М. Павлович
️️️️
П. Мартинес
ГОЛ! 1:1!
К. Глик
66'
55'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
Ш. Ндойе
Замена
Г. Бочилия
️️️️
А. Траоре
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Шейх Ндойе
ПП
9
Карл Токо Экамби
ЛФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
11
Диксон Нвакаеме
ЦФ
27
Феребори Доре
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Субашич
23
Менди
22
Диалло
15
Глик
6
Туре
96
Н'Дорам
10
Траоре
8
Моутинью
20
Силва
9
Каррийо
98
Жермен
4-1-3-2
1
Мишель
15
Мансе
8
Траоре
29
Томас
18
Мартинес
7
Сантамария
17
Ндойе
6
Мангани
15
Капелле
18
Дьедиу
9
Экамби
20
Силва
18
Лемар
18
Лемар
20
Силва
8
Моутинью
6
Фабиньо
6
Фабиньо
8
Моутинью
10
Траоре
21
Бочилия
21
Бочилия
10
Траоре
18
Дьедиу
11
Нвакаеме
11
Нвакаеме
18
Дьедиу
18
Мартинес
4
Павлович
4
Павлович
18
Мартинес
7
Сантамария
27
Доре
27
Доре
7
Сантамария
Остались в запасе
Монако
Анжер
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
9
Йоанн Висса
ЛВ
1
Денис Петрич
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Остались в запасе
9
Йоанн Висса
ЛВ
1
Денис Петрич
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Монако - Анжер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Стадион:
Луи II
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