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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Анжер
Монако - Анжер: обзор матча 02 декабря 2017
Монако
02.12.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 0
Завершен
Анжер
2'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Анжер
Желтая карточка
Д. Субашич
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Моутинью
87'
84'
Желтая карточка
А. Фульини
57'
Желтая карточка
Э. Кривелли
47'
Желтая карточка
Т. Мангани
ГОЛ! 1:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
Д. Сидибе
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
11
Салиу Сисс
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
6
Жорже
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
2
Лассана Кулибали
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
14
Лоик Пуе
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Субашич
15
Глик
21
Жемерсон
5
Конголо
19
Сидибе
96
Н'Дорам
6
Фабиньо
8
Моутинью
27
Дьякаби
17
Кейта
9
Фалькао
3-2-2-3
30
Летеллье
11
Сисс
21
Эндрю
8
Траоре
15
Мансе
29
Томас
6
Мангани
19
Тарат
27
Кривелли
17
Кеткеофомфоне
9
Экамби
Остались в запасе
Монако
Анжер
9
Рони Лопеш
ПВ
16
Диего Бенальо
ВР
6
Жорже
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
1
Антони Мандре
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
2
Лассана Кулибали
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
14
Лоик Пуе
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
16
Диего Бенальо
ВР
6
Жорже
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Мандре
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
2
Лассана Кулибали
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
14
Лоик Пуе
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Монако - Анжер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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