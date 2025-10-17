18 октября на «РейнЭнергиШтадионе» пройдeт матч 7-го тура Бундеслиги между «Кельном» и «Аугсбургом». Обе команды играют результативно и нередко устраивают открытый футбол. Встреча обещает стать динамичной и с множеством голевых моментов.

«Кельн»

Команда набрала 10 очков после шести туров и занимает шестое место в таблице. В последнем матче «Кельн» обыграл «Хоффенхайм» (1:0), продемонстрировав надeжную оборону. До этого были ничья с «Вольфсбургом» (3:3) и поражение от «Штутгарта» (1:2).Коллектив активно играет в атаке – 15 голов за последние пять встреч. При этом команда часто теряет концентрацию в защите, пропуская даже при преимуществе в счeте. Главная ударная сила – Якуб Каминьски, который забил трижды и создаeт высокий темп в передней линии.

«Аугсбург»

Клуб из Баварии пока занимает 14-е место с шестью очками. Победа над «Вольфсбургом» (3:1) немного улучшила настроение болельщиков после трeх поражений подряд. В атаке команда выглядит достойно – забивает в семи матчах подряд, но при этом оборона остаeтся слабым звеном: 11 пропущенных голов за последние пять игр.«Аугсбург» играет активно на чужой половине поля, но часто оголяет тылы. Мерт Кемюр остаeтся самым стабильным игроком в атаке, регулярно создавая моменты даже против сильных соперников.

Факты о командах

«Кельн»

Забивает в 16 матчах подряд

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома

В среднем: 3.0 забито, 1.8 пропущено (последние 5 игр)

10 очков и 6-е место в таблице

«Аугсбург»

Забивает в 8 матчах подряд

Пропускает в 10 матчах подряд

В среднем: 1.4 забито, 2.2 пропущено (последние 5 игр)

6 очков и 14-е место после 6 туров

Прогноз на матч «Кельн» – «Аугсбург»

Обе команды предпочитают атакующий футбол и редко уходят с поля без голов. «Кельн» будет владеть инициативой дома, но нестабильность обороны создаeт риск для хозяев. «Аугсбург» способен воспользоваться контратаками и ответить забитым мячом.Статистика обеих команд говорит о высокой вероятности результативного матча: обе забивают регулярно и допускают ошибки в защите. Исходя из формы и характера игры, логично ожидать обмена голами и минимум два-три результативных эпизода.

Рекомендованные ставки