«Кельн» – «Аугсбург»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2025 с коэффициентом 1.45

17 октября 2025 9:24
Кельн - Аугсбург
18 окт. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.45
Обе команды забьют
Сделать ставку

18 октября на «РейнЭнергиШтадионе» пройдeт матч 7-го тура Бундеслиги между «Кельном» и «Аугсбургом». Обе команды играют результативно и нередко устраивают открытый футбол. Встреча обещает стать динамичной и с множеством голевых моментов.

«Кельн»

Команда набрала 10 очков после шести туров и занимает шестое место в таблице. В последнем матче «Кельн» обыграл «Хоффенхайм» (1:0), продемонстрировав надeжную оборону. До этого были ничья с «Вольфсбургом» (3:3) и поражение от «Штутгарта» (1:2).Коллектив активно играет в атаке – 15 голов за последние пять встреч. При этом команда часто теряет концентрацию в защите, пропуская даже при преимуществе в счeте. Главная ударная сила – Якуб Каминьски, который забил трижды и создаeт высокий темп в передней линии.

«Аугсбург»

Клуб из Баварии пока занимает 14-е место с шестью очками. Победа над «Вольфсбургом» (3:1) немного улучшила настроение болельщиков после трeх поражений подряд. В атаке команда выглядит достойно – забивает в семи матчах подряд, но при этом оборона остаeтся слабым звеном: 11 пропущенных голов за последние пять игр.«Аугсбург» играет активно на чужой половине поля, но часто оголяет тылы. Мерт Кемюр остаeтся самым стабильным игроком в атаке, регулярно создавая моменты даже против сильных соперников.

Факты о командах

«Кельн»

  • Забивает в 16 матчах подряд
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома
  • В среднем: 3.0 забито, 1.8 пропущено (последние 5 игр)
  • 10 очков и 6-е место в таблице

«Аугсбург»

  • Забивает в 8 матчах подряд
  • Пропускает в 10 матчах подряд
  • В среднем: 1.4 забито, 2.2 пропущено (последние 5 игр)
  • 6 очков и 14-е место после 6 туров

Личные встречи
23% (5)
41% (9)
36% (8)
25
Забитых мячей
27
1.14
В среднем за матч
1.23
4:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
1 : 1
18.10.2025
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 27 тур
Аугсбург
1 : 1
31.03.2024
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Кельн
1 : 1
04.11.2023
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 27 тур
Аугсбург
1 : 3
08.04.2023
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Кельн
3 : 2
16.10.2022
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 32 тур
Аугсбург
1 : 4
30.04.2022
Кельн
Германия. Бундеслига, 15 тур
Кельн
0 : 2
10.12.2021
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 31 тур
Аугсбург
2 : 3
23.04.2021
Кельн
Германия. Бундеслига, 14 тур
Кельн
0 : 1
02.01.2021
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 30 тур
Аугсбург
1 : 1
07.06.2020
Кельн
Германия. Бундеслига, 13 тур
Кельн
1 : 1
30.11.2019
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кельн
1 : 1
27.01.2018
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 3 тур
Аугсбург
3 : 0
09.09.2017
Кельн
Германия. Бундеслига, 29 тур
Аугсбург
2 : 1
15.04.2017
Кельн
Германия. Бундеслига, 12 тур
Кельн
0 : 0
26.11.2016
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 32 тур
Аугсбург
0 : 0
29.04.2016
Кельн
Германия. Бундеслига, 15 тур
Кельн
0 : 1
05.12.2015
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 31 тур
Аугсбург
0 : 0
02.05.2015
Кельн
Германия. Бундеслига, 14 тур
Кельн
1 : 2
06.12.2014
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 28 тур
Аугсбург
2 : 1
31.03.2012
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
3 : 0
30.10.2011
Аугсбург
Германия. Кубок, 1/4 финала
Аугсбург
2 : 0
10.02.2010
Кельн
Показать все

Прогноз на матч «Кельн» – «Аугсбург»

Обе команды предпочитают атакующий футбол и редко уходят с поля без голов. «Кельн» будет владеть инициативой дома, но нестабильность обороны создаeт риск для хозяев. «Аугсбург» способен воспользоваться контратаками и ответить забитым мячом.Статистика обеих команд говорит о высокой вероятности результативного матча: обе забивают регулярно и допускают ошибки в защите. Исходя из формы и характера игры, логично ожидать обмена голами и минимум два-три результативных эпизода.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.45
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.45
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Германия. Бундеслига Аугсбург Кельн
