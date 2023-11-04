Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Аугсбург
Кельн - Аугсбург: обзор матча 04 ноября 2023
Кельн
04.11.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Аугсбург
16'
Л. Майна
25'
Ф. Тиц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Аугсбург
Желтая карточка
Д. Зелке
90'
+7
90'
+7
Желтая карточка
Т. Брайтхаупт
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Дамен
90'
+2
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
Замена
Л. Пакярада
️️️️
Д. Хайнц
80'
77'
Замена
А. Энгелс
️️️️
Ф. Йенсен
Замена
Д. Любичич
️️️️
Л. Вальдшмидт
76'
Замена
Б. Шмитц
️️️️
Р. Карстенсен
76'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
М. Ут
66'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Ш. Тиггес
66'
63'
Замена
Иаго
️️️️
М. Педерсен
63'
Замена
Т. Брайтхаупт
️️️️
Н. Дорш
63'
Замена
Р. Варгас
️️️️
С. Михель
46'
Замена
К. Мбабу
️️️️
Р. Гумни
40'
Желтая карточка
Э. Демирович
25'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Тиц
Пас отдал
Ф. Йенсен
ГОЛ! 1:0!
Л. Майна
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
(К)
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
37
Линтон Майна
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
9
Филлип Тиц
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
(К)
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Кельн
44
Matthias Köbbing
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
21
Деян Любичич
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
57
Иаго
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
11
Рубен Варгас
ЛВ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
7
Арне Энгелс
ЦП
9
Дион Бельо
ЦФ
4-1-2-3
1
Швабе
29
Карстенсен
4
Хюберс
24
Хабот
3
Хайнц
5
Мартель
11
Кайнц
37
Майна
27
Тиггес
7
Вальдшмидт
13
Ут
4-1-1-1-3
1
Дамен
20
Гумни
14
Гаувелеув
5
Бауэр
22
Педерсен
6
Дорш
37
Реджбечай
97
Йенсен
11
Михель
9
Демирович
9
Тиц
3
Хайнц
23
Пакярада
23
Пакярада
3
Хайнц
29
Карстенсен
22
Шмитц
22
Шмитц
29
Карстенсен
7
Вальдшмидт
21
Любичич
21
Любичич
7
Вальдшмидт
13
Ут
29
Тильманн
29
Тильманн
13
Ут
27
Тиггес
9
Зелке
9
Зелке
27
Тиггес
22
Педерсен
57
Иаго
57
Иаго
22
Педерсен
20
Гумни
43
Мбабу
43
Мбабу
20
Гумни
6
Дорш
18
Брайтхаупт
18
Брайтхаупт
6
Дорш
97
Йенсен
7
Энгелс
7
Энгелс
97
Йенсен
11
Михель
11
Варгас
11
Варгас
11
Михель
Остались в запасе
Кельн
Аугсбург
44
Matthias Köbbing
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
40
Томаш Коубек
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
44
Matthias Köbbing
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Кельн - Аугсбург
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Рейн Энерги
Новости команд
Все
Кельн
Аугсбург
Бундеслига: шансы «Кельна» и «Эльферсберга» на победу в матче 11-го тура
10:12
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
Бундеслига: шансы «Кельна» и «Эльферсберга» на победу в матче 11-го тура
10:12
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+