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Бундеслига 2026/2027
Кельн - Аугсбург
Кельн - Аугсбург: обзор матча 02 января 2021
Кельн
02.01.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Аугсбург
77'
Иаго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Аугсбург
90'
+3
Замена
Р. Хедира
️️️️
К. Груэсо
89'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
М. Рихтер
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
Н. Каттербах
87'
85'
Желтая карточка
М. Рихтер
Замена
Д. Лимниос
️️️️
Р. Чикош
82'
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
С. Озкан
82'
77'
ГОЛ! 0:1!
Иаго
Пас отдал
Ф. Нидерлехнер
Желтая карточка
С. Борнау
75'
71'
Замена
А. Хан
️️️️
Р. Варгас
65'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
Желтая карточка
А. Модест
65'
Замена
Й. Хектор
️️️️
Я. Тильманн
62'
Замена
А. Модест
️️️️
Э. Реджбечай
62'
12'
Желтая карточка
Ф. Удуохай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
14
Йонас Хектор
ЛЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
23
Тим Цивейя
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
21
Дион Бериша
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
3-3-2-2
1
Хорн
33
Борнау
5
Чикош
22
Мере
3
Каттербах
6
Скири
27
Вольф
6
Озкан
37
Реджбечай
8
Дуда
29
Тильманн
4-1-1-3-1
12
Гикевич
39
Оксфорд
2
Удуохай
6
Гаувелеув
57
Иаго
5
Штробль
11
Груэсо
20
Калиджиури
5
Рихтер
11
Варгас
7
Нидерлехнер
6
Озкан
24
Дрекслер
24
Дрекслер
6
Озкан
29
Тильманн
14
Хектор
14
Хектор
29
Тильманн
3
Каттербах
99
Арокодаре
99
Арокодаре
3
Каттербах
5
Чикош
18
Лимниос
18
Лимниос
5
Чикош
37
Реджбечай
27
Модест
27
Модест
37
Реджбечай
11
Варгас
28
Хан
28
Хан
11
Варгас
11
Груэсо
8
Хедира
8
Хедира
11
Груэсо
5
Рихтер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
5
Рихтер
Остались в запасе
Кельн
Аугсбург
38
Яннес Хорн
ЛЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
20
Роберт Гумни
ПЗ
21
Дион Бериша
ЦФ
23
Тим Цивейя
ЦП
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
38
Яннес Хорн
ЛЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
Остались в запасе
20
Роберт Гумни
ПЗ
21
Дион Бериша
ЦФ
23
Тим Цивейя
ЦП
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Кельн - Аугсбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
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