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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Аугсбург
Кельн - Аугсбург: обзор матча 10 декабря 2021
Кельн
10.12.2021, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Аугсбург
72'
А. Хан
88'
Н. Дорш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Аугсбург
90'
+3
Замена
Р. Фрамбергер
️️️️
А. Хан
88'
ГОЛ! 0:2!
Н. Дорш
Желтая карточка
С. Озкан
87'
Замена
Х. Мере
️️️️
Б. Шмитц
87'
86'
Желтая карточка
С. Кордова
Замена
Я. Тильманн
️️️️
С. Андерссон
83'
Замена
Л. Шауб
️️️️
Ф. Кайнц
83'
80'
Замена
Н. Саренрен-Баце
️️️️
Р. Варгас
79'
Замена
С. Кордова
️️️️
М. Грегоритч
72'
ГОЛ! 0:1!
А. Хан
58'
Замена
М. Педерсен
️️️️
Я. Моравек
58'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Д. Калиджиури
57'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
Желтая карточка
Л. Килиан
57'
41'
Желтая карточка
Н. Дорш
25'
Желтая карточка
М. Грегоритч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
21
Деян Любичич
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
11
Флориан Кайнц
АП
8
Ондрей Дуда
АП
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
30
Ян Моравек
ЦП
28
Андре Хан
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Кельн
40
Йонас Урбиг
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Швабе
14
Хектор
5
Чикош
15
Килиан
22
Шмитц
21
Любичич
6
Озкан
8
Дуда
11
Кайнц
27
Модест
20
Андерссон
4-1-1-3-1
12
Гикевич
20
Гумни
39
Оксфорд
14
Гаувелеув
57
Иаго
6
Дорш
30
Моравек
20
Калиджиури
28
Хан
11
Варгас
11
Грегоритч
22
Шмитц
22
Мере
22
Мере
22
Шмитц
11
Кайнц
21
Шауб
21
Шауб
11
Кайнц
20
Андерссон
29
Тильманн
29
Тильманн
20
Андерссон
30
Моравек
22
Педерсен
22
Педерсен
30
Моравек
28
Хан
32
Фрамбергер
32
Фрамбергер
28
Хан
20
Калиджиури
97
Йенсен
97
Йенсен
20
Калиджиури
11
Варгас
37
Саренрен-Баце
37
Саренрен-Баце
11
Варгас
11
Грегоритч
16
Кордова
16
Кордова
11
Грегоритч
Остались в запасе
Кельн
Аугсбург
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
40
Йонас Урбиг
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
40
Томаш Коубек
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
40
Йонас Урбиг
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Кельн - Аугсбург
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
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