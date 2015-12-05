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Бундеслига 2026/2027
Кельн - Аугсбург
Кельн - Аугсбург: обзор матча 05 декабря 2015
Кельн
05.12.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Аугсбург
64'
Р. Бобадилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Аугсбург
89'
Замена
К. Янкер
️️️️
А. Эссвайн
86'
Замена
Т. Матавж
️️️️
Р. Бобадилья
Желтая карточка
Д. Марох
86'
84'
Желтая карточка
Р. Бобадилья
77'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Д. Байер
Желтая карточка
Й. Хектор
77'
Замена
Ю. Осако
️️️️
А. Модест
75'
Замена
М. Йойич
️️️️
К. Фогт
71'
64'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бобадилья
Пенальти не реализован!
А. Модест
58'
57'
Желтая карточка
Д. Байер
57'
Желтая карточка
М. Фойлнер
54'
Желтая карточка
П. Верхаг
Замена
П. Ольковски
️️️️
С. Цоллер
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
6
Симон Цоллер
ЦФ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
4-2-1-3
1
Хорн
14
Хектор
5
Марох
3
Хайнц
7
Фогт
31
Риссе
33
Леманн
32
Биттенкурт
27
Модест
26
Хозинер
6
Цоллер
4-5-1
1
Хитц
18
Кальсен-Бракер
24
Клаван
2
Верхаг
30
Макс
30
Каюби
10
Ку Чжа-Чеол
35
Эссвайн
10
Байер
31
Кор
25
Бобадилья
6
Цоллер
16
Ольковски
16
Ольковски
6
Цоллер
7
Фогт
18
Йойич
18
Йойич
7
Фогт
27
Модест
10
Осако
10
Осако
27
Модест
35
Эссвайн
16
Янкер
16
Янкер
35
Эссвайн
10
Байер
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
10
Байер
25
Бобадилья
9
Матавж
9
Матавж
25
Бобадилья
Остались в запасе
Кельн
Аугсбург
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
13
Александр Маннингер
ВР
8
Маркус Фойлнер
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
8
Маркус Фойлнер
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Кельн - Аугсбург
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Рейн Энерги
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