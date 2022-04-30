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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Кельн
Аугсбург - Кельн: обзор матча 30 апреля 2022
Аугсбург
30.04.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 4
Завершен
Кельн
73'
Ф. Нидерлехнер
12'
Я. Тильманн
15'
М. Ут
63'
А. Модест (П)
78'
А. Модест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Кельн
90'
+1
Замена
К. Шиндлер
️️️️
А. Модест
84'
Замена
Ю. Хабот
️️️️
Л. Килиан
80'
Желтая карточка
Л. Килиан
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Д. Калиджиури
80'
Замена
Р. Фрамбергер
️️️️
Р. Гумни
80'
78'
ГОЛ! 1:4!
А. Модест
Пас отдал
М. Ут
75'
Желтая карточка
Т. Хюберс
ГОЛ! 1:3!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
А. Майер
73'
71'
Замена
Т. Лемперле
️️️️
Я. Тильманн
71'
Замена
Л. Шауб
️️️️
Ф. Кайнц
Желтая карточка
Р. Оксфорд
69'
63'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Модест
Замена
А. Майер
️️️️
К. Груэсо
61'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
А. Хан
61'
60'
Желтая карточка
Ф. Кайнц
52'
Желтая карточка
Я. Тильманн
Замена
Ф. Удуохай
️️️️
Иаго
50'
Желтая карточка
К. Груэсо
42'
15'
ГОЛ! 0:2!
М. Ут
Пас отдал
Я. Тильманн
12'
ГОЛ! 0:1!
Я. Тильманн
Пас отдал
Б. Шмитц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
6
Эйе Скири
ОП
29
Ян Тильманн
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
30
Ян Моравек
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
21
Луис Шауб
ЦП
10
Матиас Олесен
ЦП
19
Тим Лемперле
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Гикевич
57
Иаго
14
Гаувелеув
39
Оксфорд
20
Гумни
6
Дорш
11
Груэсо
11
Варгас
28
Хан
20
Калиджиури
11
Грегоритч
4-2-2-2
1
Швабе
22
Шмитц
15
Килиан
4
Хюберс
14
Хектор
21
Любичич
6
Скири
29
Тильманн
11
Кайнц
13
Ут
27
Модест
57
Иаго
2
Удуохай
2
Удуохай
57
Иаго
20
Гумни
32
Фрамбергер
32
Фрамбергер
20
Гумни
11
Груэсо
10
Майер
10
Майер
11
Груэсо
20
Калиджиури
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
20
Калиджиури
28
Хан
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
28
Хан
27
Модест
19
Шиндлер
19
Шиндлер
27
Модест
15
Килиан
24
Хабот
24
Хабот
15
Килиан
11
Кайнц
21
Шауб
21
Шауб
11
Кайнц
29
Тильманн
19
Лемперле
19
Лемперле
29
Тильманн
Остались в запасе
Аугсбург
Кельн
40
Томаш Коубек
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
30
Ян Моравек
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
30
Ян Моравек
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Аугсбург - Кельн
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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