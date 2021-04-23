Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Кельн
Аугсбург - Кельн: обзор матча 23 апреля 2021
Аугсбург
23.04.2021, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
2 : 3
Завершен
Кельн
54'
Р. Гумни
62'
Р. Варгас
8'
О. Дуда
23'
Ф. Кайнц
33'
О. Дуда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Кельн
90'
Желтая карточка
О. Дуда
Замена
М. Рихтер
️️️️
Д. Калиджиури
87'
80'
Желтая карточка
Э. Реджбечай
79'
Замена
Э. Реджбечай
️️️️
С. Андерссон
69'
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
Ф. Кайнц
65'
Замена
Н. Каттербах
️️️️
Я. Хорн
ГОЛ! 2:3!
Р. Варгас
Пас отдал
Ф. Йенсен
62'
ГОЛ! 1:3!
Р. Гумни
54'
Желтая карточка
К. Груэсо
52'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
А. Финнбогасон
46'
Желтая карточка
Р. Гумни
45'
+2
45'
Желтая карточка
М. Вольф
Замена
Р. Гумни
️️️️
Р. Фрамбергер
42'
Замена
Я. Моравек
️️️️
Т. Штробль
42'
33'
ГОЛ! 0:3!
О. Дуда
Пас отдал
М. Вольф
23'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Кайнц
Пас отдал
Б. Шмитц
8'
ГОЛ! 0:1!
О. Дуда
Пас отдал
Э. Скири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
28
Андре Хан
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
14
Йонас Хектор
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
7
Макс Майер
АП
24
Доминик Дрекслер
АП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Гикевич
57
Иаго
6
Гаувелеув
39
Оксфорд
32
Фрамбергер
5
Штробль
11
Груэсо
11
Варгас
28
Хан
20
Калиджиури
27
Финнбогасон
3-3-1-2-1
1
Хорн
27
Вольф
33
Борнау
5
Чикош
22
Шмитц
6
Скири
38
Хорн
14
Хектор
8
Дуда
11
Кайнц
20
Андерссон
32
Фрамбергер
20
Гумни
20
Гумни
32
Фрамбергер
5
Штробль
30
Моравек
30
Моравек
5
Штробль
27
Финнбогасон
97
Йенсен
97
Йенсен
27
Финнбогасон
20
Калиджиури
5
Рихтер
5
Рихтер
20
Калиджиури
38
Хорн
3
Каттербах
3
Каттербах
38
Хорн
20
Андерссон
37
Реджбечай
37
Реджбечай
20
Андерссон
11
Кайнц
24
Дрекслер
24
Дрекслер
11
Кайнц
Остались в запасе
Аугсбург
Кельн
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
7
Макс Майер
АП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
7
Макс Майер
АП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Аугсбург - Кельн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Кельн
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+