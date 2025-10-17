18 октября на «Селхерст Парке» в Лондоне состоится матч 8-го тура Английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Борнмутом». Команды находятся в хорошей форме и уверенно выступают в атаке, что делает предстоящую встречу одной из наиболее интересных в туре.

«Кристал Пэлас»

После семи туров «орлы» идут на шестом месте с 12 очками. Команда демонстрирует уверенный футбол, но при этом не всегда стабильна в обороне. В последнем туре «Кристал Пэлас» уступил «Эвертону» (1:2), однако в целом выглядит конкурентоспособно – 8 голов в пяти последних матчах при 5 пропущенных.Жан-Филипп Матета забил 4 мяча и остаeтся главным фактором в атаке. Команда активно использует быстрые фланговые прорывы и играет с акцентом на прессинг, особенно на домашнем поле, где традиционно выступает сильнее.

«Борнмут»

Подопечные Ираолы проводят лучший старт за последние годы – 14 очков и 4-е место после семи туров. Команда не проигрывает в шести матчах подряд и показывает сбалансированную игру в обеих фазах. В последнем туре «вишни» обыграли «Фулхэм» (3:1), подтвердив отличную форму.Главная звезда – Антуан Семеньо, забивший 6 голов в 8 матчах. «Борнмут» организован, хорошо контролирует темп и умело действует на контратаках, что делает его опасным даже против команд верхней половины таблицы.

Факты о командах

«Кристал Пэлас»

Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей

Забивает в 5 матчах подряд

В среднем: 1.6 забито, 1.0 пропущено (последние 5 игр)

12 очков после 7 туров

«Борнмут»

Не проигрывает в 6 матчах подряд

Пропускает в среднем 0.8 гола за игру

В среднем: 1.6 забито за матч (последние 5 игр)

14 очков после 7 туров и 4-е место

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Борнмут»

Обе команды находятся в хорошей форме и демонстрируют эффективную игру в атаке. «Кристал Пэлас» традиционно силeн дома и активно использует фланги, но допускает ошибки при переходе из обороны в атаку. «Борнмут» же выглядит более собранным и уверенным в реализации моментов.Встреча обещает быть открытой и результативной: обе стороны обладают быстрыми нападающими и не склонны играть на удержание счeта. При этом «Борнмут» выглядит немного стабильнее и способен увезти очки из Лондона.

Рекомендованные ставки