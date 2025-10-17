Введите ваш ник на сайте
«Кристал Пэлас» – «Борнмут»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2025 с коэффициентом 1.95

17 октября 2025 8:32
Кристал Пэлас - Борнмут
18 окт. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 8 тур
18 октября на «Селхерст Парке» в Лондоне состоится матч 8-го тура Английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Борнмутом». Команды находятся в хорошей форме и уверенно выступают в атаке, что делает предстоящую встречу одной из наиболее интересных в туре.

«Кристал Пэлас»

После семи туров «орлы» идут на шестом месте с 12 очками. Команда демонстрирует уверенный футбол, но при этом не всегда стабильна в обороне. В последнем туре «Кристал Пэлас» уступил «Эвертону» (1:2), однако в целом выглядит конкурентоспособно – 8 голов в пяти последних матчах при 5 пропущенных.Жан-Филипп Матета забил 4 мяча и остаeтся главным фактором в атаке. Команда активно использует быстрые фланговые прорывы и играет с акцентом на прессинг, особенно на домашнем поле, где традиционно выступает сильнее.

«Борнмут»

Подопечные Ираолы проводят лучший старт за последние годы – 14 очков и 4-е место после семи туров. Команда не проигрывает в шести матчах подряд и показывает сбалансированную игру в обеих фазах. В последнем туре «вишни» обыграли «Фулхэм» (3:1), подтвердив отличную форму.Главная звезда – Антуан Семеньо, забивший 6 голов в 8 матчах. «Борнмут» организован, хорошо контролирует темп и умело действует на контратаках, что делает его опасным даже против команд верхней половины таблицы.

Факты о командах

«Кристал Пэлас»

  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • В среднем: 1.6 забито, 1.0 пропущено (последние 5 игр)
  • 12 очков после 7 туров

«Борнмут»

  • Не проигрывает в 6 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 0.8 гола за игру
  • В среднем: 1.6 забито за матч (последние 5 игр)
  • 14 очков после 7 туров и 4-е место

Личные встречи
33% (6)
44% (8)
22% (4)
24
Забитых мячей
18
1.33
В среднем за матч
1
5:3
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  5:3
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
3 : 3
18.10.2025
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
19.04.2025
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Борнмут
0 : 0
26.12.2024
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Борнмут
1 : 0
02.04.2024
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
06.12.2023
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Кристал Пэлас
2 : 0
13.05.2023
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Борнмут
0 : 2
31.12.2022
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Борнмут
0 : 0
15.09.2020
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Борнмут
0 : 2
20.06.2020
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Кристал Пэлас
1 : 0
03.12.2019
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Кристал Пэлас
5 : 3
12.05.2019
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Борнмут
2 : 1
01.10.2018
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Борнмут
2 : 2
07.04.2018
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Кристал Пэлас
2 : 2
09.12.2017
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Борнмут
0 : 2
31.01.2017
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
27.08.2016
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
02.02.2016
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Борнмут
0 : 0
26.12.2015
Кристал Пэлас
Показать все

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Борнмут»

Обе команды находятся в хорошей форме и демонстрируют эффективную игру в атаке. «Кристал Пэлас» традиционно силeн дома и активно использует фланги, но допускает ошибки при переходе из обороны в атаку. «Борнмут» же выглядит более собранным и уверенным в реализации моментов.Встреча обещает быть открытой и результативной: обе стороны обладают быстрыми нападающими и не склонны играть на удержание счeта. При этом «Борнмут» выглядит немного стабильнее и способен увезти очки из Лондона.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95
  • Фора 0 на «Борнмут» – коэффициент 2.10

1.95
Обе команды забьют
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Борнмут Кристал Пэлас
