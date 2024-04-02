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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Кристал Пэлас
Борнмут - Кристал Пэлас: обзор матча 02 апреля 2024
Борнмут
02.04.2024, вторник, 21:45
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
79'
Д. Клюйверт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Кристал Пэлас
Желтая карточка
Л. Келли
90'
+3
Замена
М. Ааронс
️️️️
А. Смит
90'
Замена
Э. Унал
️️️️
Д. Соланке
90'
86'
Замена
О. Эдуард
️️️️
А. Уортон
ГОЛ! 1:0!
Д. Клюйверт
Пас отдал
А. Семеньо
79'
70'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Ж. Айю
70'
Замена
Д. Озо
️️️️
У. Хьюз
Желтая карточка
А. Семеньо
68'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Ф. Биллинг
64'
Замена
М. Керкез
️️️️
Д. Уаттара
64'
Желтая карточка
М. Тавернье
63'
59'
Желтая карточка
У. Хьюз
Замена
А. Семеньо
️️️️
А. Скотт
46'
35'
Желтая карточка
Й. Андерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
33
Нето
(К)
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
10
Райан Кристи
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
25
Джоэл Уорд
(К)
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Ромен Февр
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
4
Давид Озо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
15
Франко Уме-Чибуэзе
ЦФ
3-2-3-2
33
Нето
15
Смит
6
Забарный
6
Келли
8
Биллинг
10
Кук
16
Тавернье
10
Кристи
11
Уаттара
19
Соланке
8
Скотт
4-3-1-2
1
Хендерсон
25
Уорд
27
Муньос
2
Андерсен
3
Митчелл
19
Хьюз
8
Лерма
20
Уортон
10
Эзе
14
Матета
10
Айю
11
Уаттара
6
Керкез
6
Керкез
11
Уаттара
15
Смит
3
Ааронс
3
Ааронс
15
Смит
8
Биллинг
19
Клюйверт
19
Клюйверт
8
Биллинг
19
Соланке
19
Унал
19
Унал
19
Соланке
8
Скотт
42
Семеньо
42
Семеньо
8
Скотт
10
Айю
27
Шлупп
27
Шлупп
10
Айю
19
Хьюз
4
Озо
4
Озо
19
Хьюз
20
Уортон
29
Эдуард
29
Эдуард
20
Уортон
Остались в запасе
Борнмут
Кристал Пэлас
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Ромен Февр
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Ромен Февр
ПВ
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Борнмут - Кристал Пэлас
3
2
Всего ударов по воротам
11
3
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
9
2
Нарушения
13
14
Офсайды
0
4
Количество передач
428
448
Сейвы
2
5
Точность передач %
78
77
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
1.22
0.1
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2 : 0
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1 : 2
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Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
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Кристал Пэлас
- : -
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Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
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3 : 2
21.11.2026
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Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
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1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Graham Scott, England
Стадион:
Виталити Стэдиум
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