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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Борнмут
Кристал Пэлас - Борнмут: обзор матча 27 августа 2016
Кристал Пэлас
27.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Борнмут
90+3'
С. Данн
11'
Д. Кинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Борнмут
ГОЛ! 1:1!
С. Данн
Пас отдал
Д. Панчеон
90'
+3
Замена
М. Келли
️️️️
Д. Уорд
89'
88'
Замена
Н. Аке
️️️️
Р. Фрейзер
71'
Замена
Л. Граббан
️️️️
М. Уилсон
Замена
В. Заа
️️️️
К. Уикхэм
66'
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
Д. МакАртур
66'
59'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Д. Айб
56'
Желтая карточка
А. Боруц
Желтая карточка
Д. Делэйни
45'
Желтая карточка
Й. Кабай
16'
Пенальти не реализован!
Й. Кабай
16'
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кинг
Пас отдал
Г. Артер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
30
Стив Манданда
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
31
Гарри Артер
ЦП
16
Эндрю Сурман
ПП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
33
Джордон Айб
РФ
Главный тренер
Эдди Хау
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
38
Хайрэм Боатенг
ЦП
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
4-3-1-2
30
Манданда
17
Делэйни
24
Данн
27
Суаре
25
Уорд
29
Кабай
11
МакАртур
40
Панчеон
25
Таунсенд
13
Уикхэм
20
Бентеке
3-2-2-1-2
1
Боруц
2
Фрэнсис
15
Смит
27
Кук
21
Дэниелс
36
Уилсон
16
Сурман
31
Артер
10
Фрейзер
33
Айб
7
Кинг
25
Уорд
16
Келли
16
Келли
25
Уорд
11
МакАртур
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
11
МакАртур
13
Уикхэм
10
Заа
10
Заа
13
Уикхэм
10
Фрейзер
15
Аке
15
Аке
10
Фрейзер
33
Айб
32
Гослинг
32
Гослинг
33
Айб
36
Уилсон
11
Граббан
11
Граббан
36
Уилсон
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Борнмут
1
Хулиан Сперони
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
38
Хайрэм Боатенг
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
23
Адам Федеричи
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
10
Макс Градель
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
38
Хайрэм Боатенг
ЦП
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
10
Макс Градель
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Кристал Пэлас - Борнмут
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Селхарст Парк
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