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Кристал Пэлас - Борнмут
Кристал Пэлас - Борнмут: обзор матча 03 декабря 2019
Кристал Пэлас
03.12.2019, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Борнмут
76'
Д. Шлупп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Борнмут
Желтая карточка
Д. МакАртур
85'
82'
Замена
Л. Кук
️️️️
Ф. Биллинг
78'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
ГОЛ! 1:0!
Д. Шлупп
Пас отдал
Д. МакАртур
76'
Желтая карточка
Д. МакКарти
72'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
71'
68'
Желтая карточка
Ж. Лерма
64'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
А. Данжума
64'
Замена
С. Фрэнсис
️️️️
Д. Рико
63'
Желтая карточка
Д. Соланке
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Э. Таунсенд
46'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
П. ван Анхолт
29'
Красная карточка
М. Сахо
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
4-1-2-2-1
13
Гуаита
15
ван Анхолт
5
Томкинс
12
Сахо
16
Келли
8
Куяте
19
Миливойевич
11
МакАртур
10
Заа
25
Таунсенд
10
Айю
4-2-2-2
32
Рэмсдейл
15
Аке
2
Мефам
15
Смит
15
Рико
8
Лерма
8
Биллинг
10
Уилсон
7
Данжума
19
Соланке
9
Уилсон
15
ван Анхолт
27
Шлупп
27
Шлупп
15
ван Анхолт
25
Таунсенд
16
МакКарти
16
МакКарти
25
Таунсенд
7
Данжума
10
Фрейзер
10
Фрейзер
7
Данжума
15
Рико
2
Фрэнсис
2
Фрэнсис
15
Рико
8
Биллинг
4
Кук
4
Кук
8
Биллинг
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Борнмут
13
Уэйн Хеннесси
ВР
44
Хайро Ридевальд
ОП
6
Виктор Камараса
ЦП
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
3
Джек Стейси
ПЗ
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
44
Хайро Ридевальд
ОП
6
Виктор Камараса
ЦП
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Остались в запасе
3
Джек Стейси
ПЗ
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Кристал Пэлас - Борнмут
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
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