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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Кристал Пэлас
Борнмут - Кристал Пэлас: обзор матча 26 декабря 2024
Борнмут
26.12.2024, четверг, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Кристал Пэлас
88'
Замена
Д. Девенни
️️️️
Э. Эзе
Замена
Д. Брукс
️️️️
Д. Уаттара
85'
82'
Замена
Д. Камада
️️️️
Ж. Матета
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Д. Клюйверт
72'
Желтая карточка
Д. Хейсен
69'
Замена
Эванилсон
️️️️
Э. Унал
62'
Замена
Т. Адамс
️️️️
М. Ааронс
62'
60'
Желтая карточка
М. Гехи
53'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
У. Хьюз
7'
Желтая карточка
Э. Эзе
Желтая карточка
Д. Клюйверт
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
13
Кепа
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Льюис Кук
(К)
ЦП
10
Райан Кристи
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
6
Марк Гехи
(К)
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
16
Archie Harris
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
16
Ben Winterburn
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
Кристал Пэлас
30
Мэтт Тернер
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
13
Джастин Девенни
ЦП
18
Даичи Камада
АП
19
Asher Agbinone
ЦФ
4-1-3-2
13
Кепа
6
Керкез
4
Хейсен
6
Забарный
3
Ааронс
10
Кук
19
Клюйверт
10
Кристи
11
Уаттара
42
Семеньо
19
Унал
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
6
Гехи
5
Лакруа
99
Чалоба
27
Муньос
3
Митчелл
19
Хьюз
8
Лерма
7
Сарр
10
Эзе
14
Матета
3
Ааронс
12
Адамс
12
Адамс
3
Ааронс
19
Клюйверт
8
Биллинг
8
Биллинг
19
Клюйверт
11
Уаттара
7
Брукс
7
Брукс
11
Уаттара
19
Унал
9
Эванилсон
9
Эванилсон
19
Унал
19
Хьюз
28
Дукур
28
Дукур
19
Хьюз
10
Эзе
13
Девенни
13
Девенни
10
Эзе
14
Матета
18
Камада
18
Камада
14
Матета
Остались в запасе
Борнмут
Кристал Пэлас
12
Марк Траверс
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
16
Archie Harris
ЦЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
30
Мэтт Тернер
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
19
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
16
Archie Harris
ЦЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
19
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Борнмут - Кристал Пэлас
2
2
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
13
12
Офсайды
1
1
Количество передач
451
428
Сейвы
4
3
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.19
0.53
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Борнмут
- : -
02.12.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1 : 2
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
2 : 3
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Томас Брамалл
(Шеффилд)
Стадион:
Виталити Стэдиум
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