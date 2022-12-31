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Борнмут - Кристал Пэлас
Борнмут - Кристал Пэлас: обзор матча 31 декабря 2022
Борнмут
31.12.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
19'
Ж. Айю
36'
Э. Эзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Кристал Пэлас
Желтая карточка
М. Сенеси
90'
88'
Замена
У. Хьюз
️️️️
М. Олисе
87'
Желтая карточка
Й. Андерсен
Замена
Р. Кристи
️️️️
Д. Энтони
80'
Замена
Д. Лоу
️️️️
Л. Кук
80'
74'
Замена
О. Эдуард
️️️️
Э. Эзе
74'
Замена
Ж. Матета
️️️️
Ж. Айю
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
Д. Земура
70'
Желтая карточка
Д. Соланке
67'
Замена
С. Дембеле
️️️️
Ф. Биллинг
38'
36'
ГОЛ! 0:2!
Э. Эзе
Пас отдал
М. Олисе
Желтая карточка
Д. Энтони
26'
Желтая карточка
Л. Келли
25'
19'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Айю
Пас отдал
М. Олисе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Борнмут
45
Кэмерон Плейн
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
10
Райан Кристи
АП
9
Джамал Лоу
ПВ
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
4-3-3
12
Траверс
33
Земура
5
Сенеси
15
Смит
6
Келли
8
Биллинг
8
Лерма
4
Кук
19
Соланке
19
Мур
19
Энтони
4-1-1-3-1
13
Гуаита
25
Уорд
6
Гехи
2
Андерсен
17
Клайн
28
Дукур
27
Шлупп
17
Олисе
10
Эзе
10
Заа
10
Айю
33
Земура
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
33
Земура
19
Энтони
10
Кристи
10
Кристи
19
Энтони
8
Биллинг
23
Дембеле
23
Дембеле
8
Биллинг
4
Кук
9
Лоу
9
Лоу
4
Кук
17
Олисе
19
Хьюз
19
Хьюз
17
Олисе
10
Айю
14
Матета
14
Матета
10
Айю
10
Эзе
29
Эдуард
29
Эдуард
10
Эзе
Остались в запасе
Борнмут
Кристал Пэлас
45
Кэмерон Плейн
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
1
Джек Батлэнд
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
45
Кэмерон Плейн
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Борнмут - Кристал Пэлас
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 0
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
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