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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Борнмут
Кристал Пэлас - Борнмут: обзор матча 06 декабря 2023
Кристал Пэлас
06.12.2023, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Борнмут
25'
М. Сенеси
90+1'
К. Мур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Борнмут
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
К. Мур
Пас отдал
Ф. Биллинг
88'
Замена
К. Мур
️️️️
Д. Соланке
Замена
Ж. Матета
️️️️
Ж. Лерма
86'
83'
Желтая карточка
Д. Уаттара
79'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
Л. Синистерра
Замена
У. Хьюз
️️️️
Д. Уорд
69'
Замена
Н. Ахамада
️️️️
Д. Шлупп
69'
63'
Желтая карточка
И. Забарный
62'
Замена
М. Тавернье
️️️️
А. Семеньо
62'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Д. Клюйверт
53'
Желтая карточка
М. Сенеси
Желтая карточка
О. Эдуард
45'
Замена
Н. Клайн
️️️️
Т. Митчелл
29'
25'
ГОЛ! 0:1!
М. Сенеси
Пас отдал
Л. Синистерра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
(К)
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Борнмут
33
Нето
(К)
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
8
Науиру Ахамада
ЦП
26
Матеус Франка
АП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
3-2-2-1-2
26
Джонстон
2
Андерсен
6
Гехи
26
Ричардс
3
Митчелл
25
Уорд
27
Шлупп
8
Лерма
17
Олисе
10
Айю
29
Эдуард
4-1-3-2
33
Нето
6
Забарный
5
Сенеси
15
Смит
6
Керкез
10
Кук
17
Синистерра
10
Кристи
19
Клюйверт
42
Семеньо
19
Соланке
3
Митчелл
17
Клайн
17
Клайн
3
Митчелл
25
Уорд
19
Хьюз
19
Хьюз
25
Уорд
27
Шлупп
8
Ахамада
8
Ахамада
27
Шлупп
8
Лерма
14
Матета
14
Матета
8
Лерма
19
Клюйверт
8
Биллинг
8
Биллинг
19
Клюйверт
42
Семеньо
16
Тавернье
16
Тавернье
42
Семеньо
17
Синистерра
11
Уаттара
11
Уаттара
17
Синистерра
19
Соланке
19
Мур
19
Мур
19
Соланке
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Борнмут
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
26
Матеус Франка
АП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
26
Матеус Франка
АП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Кристал Пэлас - Борнмут
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Селхарст Парк
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