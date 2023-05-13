Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Борнмут
Кристал Пэлас - Борнмут: обзор матча 13 мая 2023
Кристал Пэлас
13.05.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
2 : 0
Завершен
Борнмут
39'
Э. Эзе
58'
Э. Эзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Борнмут
90'
+5
Желтая карточка
Д. Брукс
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Лерма
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Ш. Дукур
81'
81'
Замена
Л. Кук
️️️️
Д. Ротуэлл
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
У. Хьюз
77'
73'
Замена
Д. Энтони
️️️️
Д. Уаттара
60'
Замена
А. Смит
️️️️
М. Винья
60'
Замена
Д. Брукс
️️️️
Ф. Биллинг
60'
Замена
К. Мур
️️️️
Р. Кристи
ГОЛ! 2:0!
Э. Эзе
Пас отдал
М. Олисе
58'
Замена
О. Эдуард
️️️️
В. Заа
51'
ГОЛ! 1:0!
Э. Эзе
Пас отдал
Ж. Айю
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Борнмут
33
Нето
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
8
Науиру Ахамада
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
4
Льюис Кук
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
4-1-1-3-1
26
Джонстон
3
Митчелл
2
Андерсен
6
Гехи
25
Уорд
28
Дукур
19
Хьюз
10
Заа
10
Эзе
17
Олисе
10
Айю
4-3-2-1
33
Нето
6
Забарный
2
Мефам
6
Келли
6
Винья
7
Ротуэлл
8
Лерма
8
Биллинг
11
Уаттара
10
Кристи
19
Соланке
19
Хьюз
44
Ридевальд
44
Ридевальд
19
Хьюз
28
Дукур
11
МакАртур
11
МакАртур
28
Дукур
10
Заа
29
Эдуард
29
Эдуард
10
Заа
6
Винья
15
Смит
15
Смит
6
Винья
7
Ротуэлл
4
Кук
4
Кук
7
Ротуэлл
8
Биллинг
7
Брукс
7
Брукс
8
Биллинг
11
Уаттара
19
Энтони
19
Энтони
11
Уаттара
10
Кристи
19
Мур
19
Мур
10
Кристи
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Борнмут
13
Висенте Гуаита
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
8
Науиру Ахамада
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
12
Марк Траверс
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
8
Науиру Ахамада
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Кристал Пэлас - Борнмут
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
Новости команд
Все
Кристал Пэлас
Борнмут
Захарян попал в основу на матч еврокубков впервые за почти 1000 дней
22:26
«Кристал Пэлас» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
20:21
«Сельта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:30
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:55
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:14
Захарян попал в основу на матч еврокубков впервые за почти 1000 дней
22:26
«Кристал Пэлас» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
20:21
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:55
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Сельта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:30
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:14
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+